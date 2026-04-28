Trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới thương, bệnh binh tại Nghệ An

Hoạt động ý nghĩa này diễn ra nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho Tổ quốc.

Trao tặng quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới thương, bệnh binh tại Nghệ An.

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An là đơn vị được hợp nhất từ Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh và Trung tâm Điều dưỡng thương binh, hiện đang đảm nhiệm chức năng tiếp nhận, quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng các thương binh, bệnh binh nặng, trong đó có nhiều trường hợp bị ảnh hưởng tâm thần, đến từ hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Trải qua hơn nửa thế kỷ hoạt động, trung tâm không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà còn trở thành mái nhà chung đầy nghĩa tình của hàng trăm số phận, những người đã để lại một phần xương máu nơi chiến trường.

Hiện nay, trung tâm đang chăm sóc 107 đối tượng, bao gồm 81 thương binh, bệnh binh nặng; 3 trường hợp có tỷ lệ thương tật trên 81%; cùng với đó là con em liệt sĩ, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và một số cán bộ hưu trí mất sức. Những con số ấy không chỉ phản ánh quy mô hoạt động mà còn cho thấy trách nhiệm lớn lao trong công tác chăm sóc người có công.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh, với tấm lòng tri ân sâu sắc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành những phần quà đặc biệt gửi tới các thương binh, bệnh binh và thân nhân gia đình liệt sĩ tại 27 trung tâm điều dưỡng người có công trên cả nước. Đây là sự quan tâm thiết thực, thể hiện rõ nét chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước trong việc bảo đảm đời sống người có công luôn bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú.

Đối với Nghệ An, một trong những địa phương có số lượng người có công lớn nhất cả nước, Thứ trưởng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực trong công tác “đền ơn đáp nghĩa”. Không chỉ thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách của Trung ương, tỉnh còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo cả về vật chất lẫn tinh thần cho các đối tượng chính sách.

Trong thời gian tới, Bộ Nội vụ đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát chính xác các nhóm đối tượng, đặc biệt là con em nạn nhân chất độc hóa học; đẩy mạnh xóa nhà tạm, nhà dột nát; đồng thời huy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội hóa để nâng cấp các công trình tri ân như nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia tưởng niệm. Bên cạnh đó, công tác cải cách thủ tục hành chính cũng cần được đẩy mạnh theo hướng tinh gọn, thuận lợi, bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho người có công.

Ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đồng thời khẳng định, Nghệ An luôn xác định công tác chăm sóc người có công là nhiệm vụ chính trị và đạo lý hàng đầu, được lồng ghép trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, coi đây là thước đo quan trọng của sự phát triển bền vững.

Đại diện các thương binh, bệnh binh tại trung tâm, ông Phạm Trọng Song xúc động bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm của lãnh đạo các cấp. Ông khẳng định, các thương binh, bệnh binh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần “tàn nhưng không phế”, giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, sống lạc quan, nghị lực, xứng đáng với sự hy sinh của đồng đội và là tấm gương cho các thế hệ mai sau.

Buổi lễ trao quà không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, góp phần tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho các thương binh, bệnh binh, những người đã hy sinh thầm lặng vì độc lập, tự do của dân tộc.

Tác giả: Trần Tú

