Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn chụp ảnh lưu niệm với các bác thương, bệnh binh và cán bộ, nhân viên Trung tâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các thành viên đoàn công tác Trung ương và tỉnh Bắc Ninh đã ân cần thăm hỏi, trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa động viên các thương binh, bệnh binh và đội ngũ y bác sỹ, điều dưỡng, nhân viên tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ xúc động khi đã nhiều lần đến thăm Trung tâm đều mang lại cảm giác thân thuộc, ấm áp; đồng thời vui mừng khi các bác dù tuổi cao, sức khỏe còn nhiều hạn chế nhưng vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, dõi theo từng bước phát triển của đất nước, sống mẫu mực, trách nhiệm và tiếp tục động viên, giáo dục con cháu phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, quê hương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng bày tỏ xúc động, tưởng nhớ những thương binh, bệnh binh đã qua đời và bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã dành một phần máu xương, tuổi trẻ và cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chân thành cảm ơn thân nhân, gia đình các thương binh, bệnh binh đã luôn đồng hành, sẻ chia; ghi nhận sự tận tụy, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm trong việc chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, điều trị và phục hồi sức khỏe cho các bác thương, bệnh binh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại chương trình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đây không chỉ là dịp tri ân những người có công với cách mạng mà còn là thời điểm để tiếp tục rà soát, hoàn thiện các chính sách nhằm chăm lo ngày càng tốt hơn đối với người có công.

Đảng và nhà nước đang quyết liệt triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đến nay, sau hơn 3 tháng thực hiện, đã quy tập được khoảng 1.300 hài cốt liệt sĩ, đồng thời đẩy mạnh việc lấy mẫu ADN để xác định danh tính…

Nhấn mạnh công tác chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần cho các thương, bệnh binh, đối tượng chính sách, người có công, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Bộ Nội vụ tiếp tục rà soát, hoàn thiện và thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người có công; quan tâm thiết thực đến đời sống gia đình, con cháu các thương binh, bệnh binh, nhất là về nhà ở, y tế, đào tạo nghề và việc làm… để tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm hỏi, tặng quà các thương binh.

Đối với Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục rà soát, nâng cấp cơ sở vật chất, nhất là các khu sinh hoạt hằng ngày để bảo đảm thuận tiện, phù hợp với điều kiện sức khỏe của thương binh, bệnh binh; ưu tiên đầu tư khu điều trị, bệnh xá, cấp cứu, phục hồi chức năng; quản lý đầy đủ hồ sơ bệnh án, tăng cường phối hợp với các bệnh viện tuyến trên trong khám, điều trị và chuyển tuyến kịp thời; cần quan tâm hơn nữa đến đội ngũ cán bộ, nhân viên trực tiếp chăm sóc thương binh, bệnh binh, nghiên cứu chế độ đãi ngộ, định mức nhân lực phù hợp với tính chất đặc thù của công việc...

Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác đã thắp hương tại Nhà tưởng niệm người có công trong khuôn viên Trung tâm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sỹ đã hi sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Tác giả: Đăng Chung

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn