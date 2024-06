Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý thăm, làm việc tại Hà Lan

Chiều 10/6, đoàn công tác tỉnh Nghệ An do ông Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Hà Lan.

Đón tiếp và làm việc với đoàn công tác của tỉnh Nghệ An ông Ngô Hướng Nam - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương Quốc Hà Lan nhấn mạnh mối quan hệ đối ngoại Việt Nam - Hà Lan phát triển ngày càng tốt đẹp, hiệu quả, sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại (1973 - 2024).

Đoàn công tác của tỉnh Nghệ An đã đến thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan (ảnh: QĐ)

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cho biết, chuyến công tác tại các quốc gia châu Âu lần này là một trong những hoạt động đối ngoại quan trọng của tỉnh nằm trong kế hoạch đoàn ra năm 2024 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Nghệ An với các đối tác châu Âu; đồng thời thúc đẩy các hoạt động ngoại giao kinh tế, thu hút đầu tư vào tỉnh Nghệ An, trong đó có các đối tác từ Hà Lan.

Thời gian qua, hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và Hà Lan bước đầu đã đạt được một số kết quả tích cực. Trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có 1 dự án của nhà đầu tư Hà Lan với tổng vốn đầu tư đăng ký là 18,3 triệu USD (Dự án Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi của MNS FEED Nghệ An).

Trong năm 2023, kim ngạch xuất khẩu của Nghệ An sang thị trường Hà Lan đạt 7,8 triệu USD; quý I/2024 đạt 1,2 triệu USD, với các mặt hàng chủ yếu gồm: hàng dệt may, linh kiện, phụ tùng ô tô, hàng thủ công mỹ nghệ,... Nghệ An cũng đã nhập khẩu từ Hà Lan 1,6 triệu USD với các mặt hàng như thức ăn gia súc và nguyên liệu, nguyên phụ liệu sản xuất, hóa chất.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý khẳng định, tỉnh Nghệ An đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện nhằm đáp ứng tốt nhất cho các nhà đầu tư vào tìm hiểu, kinh doanh, đầu tư.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan sẽ quan tâm, hỗ trợ kết nối, giúp đỡ tỉnh Nghệ An phát triển mối quan hệ hợp tác với các đối tác của Hà Lan ở các lĩnh vực mà Nghệ An đang tập trung thu hút đầu tư, có nhiều tiềm năng, lợi thế như: nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chế tạo, chế biến nông sản, du lịch, giáo dục đào tạo, cảng biển, logistics…

Tác giả: An Phạm (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn