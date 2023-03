Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam

Cùng dự buổi tiếp có các đồng chí: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Phạm Trọng Hoàng, Giám đốc Sở Ngoại vụ Trần Khánh Thục, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương.

Quang cảnh buổi chào xã giao

Tại buổi chào xã giao, Ngài Đại sứ Andrew Goledznowski bày tỏ niềm vui mừng khi đến thăm Nghệ An. Tuy là lần đầu tiên được đến tỉnh Nghệ An nhưng Ngài Đại sứ cũng đã tìm hiểu khá kỹ về quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngài Đại sứ cho biết, đoàn công tác ấn tượng khi đến thăm Tập đoàn TH. Hiện Tập đoàn TH đang triển khai đầu tư dự án tại Australia. Ngài Đại sứ hy vọng mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Nghệ An với Australia nói riêng, giữa Việt Nam và Australia nói chung ngày càng phát triển.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý bày tỏ vui mừng được đón Ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền cùng các thành viên đoàn công tác Đại sứ Quán Australia đến thăm và làm việc tại Nghệ An. Chuyến thăm này càng có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh năm 2023 là năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Australia.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Ngài Đại sứ Andrew Goledznowski trao đổi thông tin

Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ, mặc dù Australia là Quốc gia nằm ở Bán Cầu Nam nhưng có thể nói khi nhắc tới đất nước Australia thì rất gần gũi, không xa lạ đối với nhiều người dân Việt Nam và người dân Nghệ An. Đó là một đất nước rộng lớn (đứng thứ 6 thế giới), thiên nhiên tươi đẹp, xã hội hài hòa, phát triển, được nhiều người Việt Nam cũng như người Nghệ An chọn để đi du lịch, học tập, lao động, định cư, sinh sống lâu dài (Cộng đồng người Việt tại Australia có khoảng 350.000 người, đứng thứ 5 trong số các cộng đồng sắc tộc gốc nước ngoài tại Australia).

“Hôm nay, chuyến thăm, làm việc của Ngài Đại sứ thể hiện những tình cảm tốt đẹp đối với đất Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng. Chúng tôi hết sức trân trọng tình cảm này. Chúng tôi xem đây là cơ hội để thúc đẩy sự phát triển quan hệ hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và Australia” – Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã giới thiệu khái quát một số đặc điểm của tỉnh Nghệ An.

Về một số kết quả hơp tác với Australia, hiện tại, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 02 dự án đầu tư từ Australia với tổng số vốn đăng ký gần 17 triệu USD (sản xuất thức ăn chăn nuôi và sản xuất nuôi trồng thủy sản). Về thương mại, năm 2022 kim ngạch xuất nhập khẩu đạt xấp xỉ 15 triệu USD.

Thời gian vừa qua, được sự ủng hộ của Đại sứ quán Australia, tỉnh Nghệ An cũng đã tổ chức một số hội thảo xúc tiến đầu tư tại các tiểu bang Victoria (Melbourne), Nam Úc (Adelaide) và bang New South Wales (Sydney) của Australia.

Tỉnh Nghệ An và Bộ phát triển Nhà nước tiểu bang Nam Úc đã kí kết Bản Ghi nhớ hợp tác nhằm thúc đẩy sự trao đổi, hợp tác trong giáo dục, đào tạo nghề; tạo điều kiện thuận lợi cho Nghệ An cử các sinh viên, học sinh từ tỉnh Nghệ An sang học tập tại bang Nam Australia…

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Ngài Đại sứ Andrew Goledznowski tặng quà lưu niệm

Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý mong muốn Ngài Đại sứ sẽ tạo cầu nối giới thiệu các doanh nghiệp đến tìm hiểu, đầu tư tại tỉnh Nghệ An, nhất là vào các lĩnh vực như: Công nghiệp công nghệ cao; kinh tế biển, đô thị biển; du lịch, đào tạo, tài chính – ngân hàng; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; chế biển nông, thủy sản; đồng thời quan tâm, hỗ trợ dự án của tập đoàn TH tại Australia thực hiện thành công. Tiếp tục quan tâm thúc đẩy các chương trình phối hợp giáo dục tiên tiến; đào tạo quốc tế; có tiếng nói ưu tiên chương trình học bổng do Chính phủ đài thọ cho học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức của tỉnh.

Trước những kiến nghị của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Ngài Đại sứ cho biết, hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp Australia muốn tìm hiểu đầu tư tại Nghệ An nói riêng và Việt Nam nói chung. Qua những chia sẻ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Ngài Đại sứ nhận thấy tỉnh Nghệ An có rất nhiều tiềm năng trong thu hút đầu tư.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Về hỗ trợ cho Tập đoàn TH đầu tư tại Australia, với chức năng của mình, Ngài Đại sứ sẽ giúp đỡ, hướng dẫn Tập đoàn TH đầu tư thành công và có lợi nhuận tại đất nước Australia. Australia cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để thúc đẩy các chương trình phối hợp giáo dục tiên tiến.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn