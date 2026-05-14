Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An làm việc với các xã Hưng Nguyên, Hưng Nguyên Nam, Lam Thành, Yên Trung

Dự cuộc làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phạm Trọng Hoàng - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Hồng Hoa - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Hồ Lê Ngọc - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Thiếu tướng Vũ Văn Tùng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Phạm Hồng Quang - Giám đốc Sở Xây dựng; Hoàng Quốc Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan. Cùng đi trong đoàn có đồng chí Đại tá Nguyễn Huy Khích, Phó giám đốc Công an tỉnh.

Củng cố nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025, các xã: Hưng Nguyên, Hưng Nguyên Nam, Lam Thành và Yên Trung đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, duy trì hoạt động ổn định, từng bước phát huy hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do thiên tai, bão lũ và quá trình chuyển đổi mô hình quản lý, các địa phương vẫn đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm năm 2025 đạt khá. Quý I/2026, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm đạt 9,2% trở lên, riêng xã Hưng Nguyên đạt 18,2%.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Công tác thu ngân sách, giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng và lập quy hoạch được tập trung triển khai; nhiều dự án trọng điểm quốc gia và của tỉnh được thực hiện trên địa bàn.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia và người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt khá cao. Quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách hành chính và chuyển đổi số đạt nhiều kết quả nổi bật. Bộ máy chính quyền sau sáp nhập từng bước hoạt động ổn định, hiệu quả; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến và giải quyết đúng hạn đạt cao.

Tuy nhiên, công tác giải ngân đầu tư công trên địa bàn các xã còn chậm. Cơ sở vật chất sau sáp nhập còn thiếu đồng bộ. Nguồn thu ngân sách từ đấu giá đất chưa đạt tiến độ. Tỷ lệ nợ xây dựng cơ bản còn cao.

Kết quả cải cách hành chính, thực hiện Nghị quyết 57 và các nghị quyết trụ cột, chiến lược của Trung ương chưa rõ nét. Công tác giải phóng mặt bằng trong một số dự án, công trình chậm.

Các xã đề nghị tỉnh kiến nghị với Trung ương quan tâm chế độ, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức; bảo đảm phù hợp với khối lượng công việc trong điều kiện tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tăng số lượng Phó Chủ tịch UBND xã; quy định rõ trách nhiệm, thẩm quyền cấp tỉnh và cấp xã trong quản lý nhà nước về giáo dục; nâng cấp các di tích, tuyến đường, hệ thống trạm bơm và kênh tưới trên địa bàn...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành đề nghị các xã sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao hiệu quả; chủ động xây dựng phương án phòng, chống thiên tai; đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn; rà soát, cập nhật, nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ; phát triển đô thị... đồng thời trả lời, trao đổi kiến nghị, đề xuất của các địa phương.

Đổi mới tư duy, phát huy tiềm năng, thế mạnh để vươn lên

Kết luận buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận ghi nhận các kết quả nổi bật các xã đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục để tạo chuyển biến rõ nét trong thời gian tới.

Định hướng nhiệm vụ cho các địa phương trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh yêu cầu quan trọng nhất là phải xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy xã để cùng nhau thực hiện các nhiệm vụ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận phát biểu kết luận cuộc làm việc

Cùng với đó, tập trung rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ để đảm bảo phát huy năng lực, sở trường và chuyên môn. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, gắn với việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, các Nghị quyết trụ cột, chiến lược của Trung ương; các Chỉ thị trọng tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy mới ban hành.

Tập trung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm để chủ động phòng ngừa, phát hiện sai phạm trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức ở cơ sở, địa phương; từ đó kiến tạo môi trường an toàn để cán bộ yên tâm làm việc.

Về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận yêu cầu Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã phải luôn luôn đổi mới tư duy, nâng cao ý thức trách nhiệm, nỗ lực, khát vọng, quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, phấn đấu đưa Nghệ An sớm trở thành tỉnh khá của cả nước; trước mắt là phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số trong năm 2026.

Muốn làm được điều này, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cho rằng, các địa phương phải đánh giá đầy đủ, cụ thể tiềm năng, lợi thế, dư địa phát triển; tiếp tục đổi mới tư duy trong phát triển kinh tế từ thụ động sang chủ động; phát huy lợi thế vùng tiệm cận đô thị trung tâm để phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch.

Trên định hướng này, các địa phương cần nhanh chóng, khẩn trương rà soát, cập nhật quy hoạch và định hướng phát triển theo không gian mới, điều kiện mới và yêu cầu mới. Quy hoạch phải chú trọng tính liên kết giữa các xã trong vùng, với các vùng phụ cận nhằm phát huy tối đa các lợi thế của từng địa phương.

Tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình dự án trọng điểm, nhất là: Đường sắt tốc độ cao, đường cao tốc Vinh – Thanh Thủy; tạo quỹ đất sạch và phát triển nguồn thu phục vụ phát triển.

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách, trong đó lưu ý đối với nguồn thu từ tiền sử dụng đất; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; tập trung xử lý triệt để nợ đọng xây dựng cơ bản; tăng cường quản lý đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc sắp xếp, xử lý tài sản công, cơ sở nhà, đất dôi dư.

Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận yêu cầu thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Chú trọng các hoạt động an sinh xã hội, các thiết chế văn hóa cho người lao động trong khu công nghiệp. Quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hạn chế tối đa đơn thư vượt cấp, kéo dài.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh thăm, kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Công ty TNHH VSIP Nghệ An.

Trước khi làm việc, đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Công ty TNHH VSIP Nghệ An và Công ty TNHH Luxshare ICT Nghệ An.

Công ty TNHH VSIP Nghệ An đã và đang đầu tư, phát triển 3 KCN tại Nghệ An với tổng diện tích khoảng 1.511 ha và đang đề xuất khảo sát, lập quy hoạch và thực hiện thủ tục đầu tư dự án VSIP Nghệ An 5.

Đến nay, tổng mức đầu tư các dự án VSIP tại tỉnh Nghệ An hơn 3,9 tỷ USD. Hiện có 66 dự án đầu tư trong các KCN, với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 3,242 tỷ USD; trong đó 48 dự án đã đi vào hoạt động, tạo việc làm cho hơn 37.000 lao động.

Tập đoàn Luxshare tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An đang thực hiện 7 dự án trong lĩnh vực điện, điện tử, cơ khí chính xác với 6 pháp nhân, tổng vốn đầu tư gần 1,2 tỷ USD. Các công ty của tập đoàn giải quyết việc làm cho gần 31.000 lao động.

