Hơn 42.000 thí sinh Nghệ An sẵn sàng bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Nghệ An chủ động các phương án cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, huy động hơn 4.300 cán bộ phục vụ Kỳ thi. (Ảnh: H.B)

Sáng 2/6, Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Cuộc họp do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành - Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi cấp tỉnh và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Khoa đồng chủ trì.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm nay toàn tỉnh có 42.033 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, trong đó có 2.230 thí sinh tự do.

Hội đồng thi tỉnh Nghệ An bố trí 71 điểm thi với 1.820 phòng thi; huy động khoảng 4.360 cán bộ coi thi và gần 500 cán bộ tham gia công tác chấm thi.

Đến thời điểm hiện tại, các khâu chuẩn bị cho kỳ thi đã được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ và bám sát các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các ngành, đơn vị liên quan.

Để giúp học sinh có sự chuẩn bị tốt nhất trước kỳ thi, ngành Giáo dục Nghệ An đã tổ chức 3 đợt thi thử trực tiếp trên phạm vi toàn tỉnh cùng nhiều đợt thi thử trực tuyến.

Đồng thời, ngành phát động phong trào thi đua “90 ngày đêm quyết tâm đạt kết quả cao”, tạo động lực cho học sinh lớp 12 bước vào kỳ thi quan trọng.

Công tác hỗ trợ thí sinh cũng được đặc biệt quan tâm. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các tổ chức đoàn thể triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi”, hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn về phương tiện đi lại, nơi ăn nghỉ và các điều kiện cần thiết khác, quyết tâm không để bất kỳ học sinh nào phải bỏ thi vì lý do kinh tế hay hoàn cảnh gia đình.

Song song với đó, cơ sở vật chất tại các điểm thi đã được rà soát, bổ sung đầy đủ. Tất cả các điểm thi đều được bố trí khu vực bảo quản đề thi, bài thi theo đúng quy định, lắp đặt hệ thống camera giám sát 24/24 giờ và có lực lượng công an trực bảo vệ thường xuyên. Công tác tập huấn quy chế thi, nghiệp vụ coi thi, kiểm tra và sử dụng phần mềm quản lý kỳ thi cũng đã hoàn thành.

Các phương án đảm bảo an ninh, an toàn, điện lực, y tế và vệ sinh thực phẩm tiếp tục được các sở, ngành phối hợp triển khai chặt chẽ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành nhấn mạnh, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong bối cảnh cả nước thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, do đó các địa phương cần chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy chế thi đến phụ huynh và học sinh; đồng thời tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng để bảo đảm an ninh, trật tự tại các điểm thi.

Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi cấp tỉnh yêu cầu các lực lượng chức năng siết chặt công tác bảo vệ khu vực in sao, vận chuyển, lưu giữ đề thi và bài thi; tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống quanh khu vực thi nhằm bảo đảm sức khỏe cho thí sinh;

Bên cạnh đó, cần huy động tối đa nguồn lực hỗ trợ học sinh vùng sâu, vùng xa, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và thí sinh tự do, bảo đảm các em đến điểm thi đúng giờ và tham gia kỳ thi thuận lợi.

Công tác thanh tra, kiểm tra cũng được yêu cầu triển khai toàn diện ở tất cả các khâu nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra khách quan, công bằng, an toàn và đúng quy chế.

Tác giả: Lê Quyết

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn