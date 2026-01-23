Theo đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 200 đồng chí, trong đó có 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết. Ông Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An được Đại hội tín nhiệm bầu là vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Ông Nguyễn Khắc Thận sinh ngày 15/3/1974, quê quán xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ chuyên môn Đại học chuyên ngành Luật; Cao đẳng chuyên ngành Kiểm sát; thạc sỹ quản lý kinh tế.

Ông Nguyễn Khắc Thận Bí thư Tỉnh Ủy Nghệ An được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khoá XIV

Trước tháng 3/2016, ông Thận là Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Trưởng ban Tổ chức; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Từ tháng 3/2016-10/2020 là Giám đốc Sở Nội vụ; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016-2021.

Từ tháng 10/2020-1/2025, ông là Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành hoạt động Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình; Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Từ tháng 1/2025-6/2025, ông Nguyễn Khắc Thận giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2020-2025. Từ tháng 7/2025-11/2025, là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Tháng 11/2025, ông Thận được Bộ Chính trị điều động, chỉ định đồng chí giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Tác giả: An Phạm

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn