Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm Tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh

Cùng tham dự Hội nghị có các đồng chí Tỉnh ủy viên: Nguyễn Thị Hồng Hoa – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đặng Thanh Tùng –Chánh Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh điều hành Hội nghị.

Năm thứ 9, Công an Nghệ An đứng thứ nhất về công tác cải cách hành chính trong toàn ngành

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

Đại tá Trần Hồng Quang – Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh

Báo cáo kiểm điểm tại hội nghị cho biết, năm 2024, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ theo Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của cấp trên và Quy chế làm việc của Đảng ủy Công an tỉnh khóa XIV. Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh luôn đoàn kết, cộng sự, thống nhất cao, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, nói đi đôi với làm. Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh luôn phát huy tính chủ động, sáng tạo, chuyên sâu từng cá nhân; luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các đồng chí trong cấp ủy, đảng viên, cán bộ, chiến sĩ; thẳng thắn phê bình những hạn chế, khuyết điểm của cấp dưới... để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Công an tỉnh chủ động, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền tỉnh ban hành nhiều văn bản có tính chiến lược, dài hạn, bảo đảm thống nhất, xuyên suốt. Chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh dân tộc, biên giới, an ninh nông thôn, an ninh kinh tế, an ninh mạng.

Năm 2024, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo xác lập, đấu tranh, khám phá được nhiều chuyên án, vụ án lớn liên quan đến an ninh quốc gia, góp phần nâng cao vị thế của lực lượng an ninh Công an Nghệ An. Điển hình như, phá chuyên án 1223L, triệt xóa 2 băng nhóm tội phạm hoạt động tại Campuchia, khởi tố 72 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia qua không gian mạng, ước tính số tiền chiếm đoạt hơn 700 tỷ đồng; phối hợp Cục C04 truy bắt 03 đối tượng trú tại Nghệ An trong chuyên án ma túy đặc biệt lớn, thu hơn 02 tạ ma túy các loại...

Trong năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Lãnh đạo Công an tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, gắn với mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, không để hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, các tụ diểm phức tạp về tệ nạn xã hội; phá nhiều chuyên án, vụ án có tiếng vang, được các cấp, các ngành biểu dương khen thưởng, bảo đảm bình yên cuộc sống của nhân dân.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Công tác điều tra tội phạm thực hiện đúng quy định pháp luật, không để oan, sai, sót, lọt tội phạm. Đặc biệt là bắt, vận động đầu thú 65 đối tượng truy nã, đứng ở tốp đầu cả nước và đưa số đối tượng truy nã xuống mức thấp nhất trong 20 năm trở lại đây.

Công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự ngày càng bài bản, hiệu quả với nhiều cách làm quyết liệt, căn cơ, sáng tạo, nhất là tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt Đề án 06 của Chính phủ, nhiều mặt công tác thuộc tốp đầu các địa phương trong toàn quốc. Tai nạn giao thông giảm sâu trên cả 03 tiêu chí. Đặc biệt, năm 2024, điểm số cải cách hành chính của Công an tỉnh đạt cao nhất từ trước đến nay với 99,17/100 điểm, được Bộ Công an xếp thứ nhất về cải cách hành chính trong toàn lực lượng và là năm thứ 9 liên tiếp, Công an Nghệ An xếp vị trí thứ nhất. Cùng với đó, thực hiện chuyển đổi số, Công an Nghệ An xếp thứ 4 trong toàn lực lượng công an nhân dân, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến cao nhất cả nước với 99,87%.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt nhiều kết quả nổi bật, toàn diện ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất. Toàn tỉnh đã xây dựng, duy trì 3.600 mô hình, điển hình. Trong năm, có 02 mô hình được Bộ Công an biểu dương, nhân rộng toàn quốc, thị xã Thái Hòa là đơn vị cấp huyện đầu tiên trong cả nước được UBND tỉnh công nhận điển hình về Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đặc biệt, trong năm 2024, Công an Nghệ An vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang; được các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 Bộ Công an suy tôn, đề nghị Bộ Công an, Chính phủ tặng Cờ thi đua. Bên cạnh đó, Công an tỉnh là đơn vị tiên phong, điển hình trong các hoạt động an sinh xã hội.

Lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng bộ các cấp và các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng sắp tới

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu

Phát biểu tại hội nghị kiểm điểm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá công tác chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, kỹ lưỡng, cách thức tổ chức và không khí của hội nghị kiểm điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh. Trên tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm và cầu thị, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã nghiêm túc kiểm điểm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo; đã làm rõ được thành tích cũng như hạn chế, khuyết điểm của Tập thể và cá nhân trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh.

Khái quát lại những kết quả nổi bật Công an tỉnh đạt được trong năm qua, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác tham mưu chủ động, kịp thời, sâu sát và sáng tạo của Công an tỉnh trong triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách về đảm bảo an ninh trật tự và tổ chức thực hiện có hiệu quả; đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, phát huy hiệu quả Tổ công tác 373; triển khai Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Đề án 06; công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính; công tác xây dựng Đảng; công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp...

Bên cạnh đó, Công an tỉnh là đơn vị tiên phong, đi đầu trong thực hiện rất tốt các chương trình an sinh xã hội, đặc biệt là Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở. Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, tâm huyết, trách nhiệm và thể hiện vai trò hạt nhân của Người đứng đầu là đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã thể hiện trách nhiệm nêu gương, vai trò chỉ huy và lan tỏa về tinh thần này trong toàn ngành Công an của tỉnh để từ đó thực hiện tốt các mặt công tác được giao và đạt được nhiều thành tích nổi bật.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ghi nhận, đánh giá giá cao, chúc mừng, biểu dương những thành tích mà lực lượng công an đạt được đã góp phần quan trọng vào việc giữ yên địa bàn, tạo điều kiện để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua.

Với những thành tích đạt được, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đồng tình với kết quả tự xếp loại của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhấn mạnh năm 2025 là năm có ý nghĩa quan trọng, theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương là phải tăng tốc, bứt phá để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra của cả nhiệm kỳ về phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy... Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, muốn đạt được mục tiêu, chỉ tiêu thì phải đảm bảo được tình hình an ninh, trật tự, do vậy mong muốn và đề nghị lực lượng công an tiếp tục chủ động thực hiện các nhiệm vụ của ngành đảm bảo để Nghệ An có môi trường thực sự ổn định.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị ngành Công an tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tham triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, trước mắt là đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán; đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thời gian trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục đấu tranh với ý đồ chống đối, phản động của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động, không để bị động, bất ngờ. Hỗ trợ tích cực trong việc thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, nhất là liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm.

Tích cực triển khai các biện pháp, giải pháp đấu tranh phòng chống, trấn áp tội phạm cũng như điều tra xử lý tội phạm. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng thành phố Vinh sạch về ma túy. Đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự; thực hiện có hiệu quả hơn nữa Đề án 06. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng cấp ủy trong sạch vững mạnh, phát huy vai trò nêu gương của Người đứng đầu, cán bộ, đảng viên; thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tác phong phục vụ nhân dân. Đẩy mạnh các hoạt động hướng về địa bàn cơ sở, người dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của lực lượng công an xã chính quy gắn với việc hoàn thành mục tiêu xây dựng trụ sở Công an xã. Triển khai có hiệu quả hoạt động của lực lượng an ninh cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng và đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo thực hiện Đại hội Đảng cấp cơ sở trong Công an tỉnh tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Công an tỉnh – đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn là 01 trong 04 đơn vị tổ chức Đại hội điểm của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng với truyền thống, kinh nghiệm, bản lĩnh, quyết tâm, nỗ lực của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn để tạo điều kiện tốt hơn trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

