Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp và làm việc với Tập đoàn Luxshare

Về phía Tập đoàn Luxshare có các ông: Vương Lai Thăng – Phó Chủ tịch Tập đoàn; Lâm Hoàng Thăng - Giám đốc dự án; Lãnh đạo Công ty TNHH VSIP Nghệ An cùng các thành viên đoàn công tác.

Quang cảnh buổi tiếp và làm việc với Tập đoàn Luxshare

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ghi nhận và biểu dương sự đóng góp của Tập đoàn Luxshare – ICT và các công ty thành viên vào sự phát triển chung của tỉnh Nghệ An trong thời gian vừa qua

Thông tin đến Tập đoàn, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp,… tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024 đã đạt được nhiều kết quả tích cực; đến thời điểm này tỉnh đã đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, nhất là chỉ tiêu thu ngân sách và thu hút đầu tư. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) 09 tháng đầu năm ước tăng 8,3%. Thu hút vốn FDI tính đến thời điểm hiện tại đạt kết quả tương đối tích cực, với tổng vốn đăng ký và điều chỉnh đạt 977,73 triệu USD và đang thẩm định cấp phép 01 dự án (vốn đầu tư 590 triệu USD), dự kiến thu hút vốn FDI năm 2024 đạt trên 1,6 tỷ USD, phấn đấu đưa Nghệ An năm thứ 3 liên tiếp lọt vào top 10 tỉnh, thành phố có vốn đầu tư nước ngoài FDI lớn nhất cả nước... Đạt được những kết quả đó có đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, trong đó có Tập đoàn Luxshare - ICT với những dự án đầu tư trải trên nhiều lĩnh vực trong hệ sinh thái của mình.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định Luxshare là một nhà đầu tư lớn đang đầu tư vào Nghệ An. Tập đoàn Luxshare có dự án đầu tư đầu tiên vào Nghệ An từ tháng 6/2019, đến nay trong Khu kinh tế (KKT) Đông Nam đã có 07 dự án đầu tư thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Luxshare. Đến nay, đã có 02 dự án đi vào hoạt động với quy mô lao động hiện tại khoảng 11.600 người, 04 dự án đang hoàn thiện xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị, 01 dự án đang hoàn thiện thủ tục... Trong ngày hôm nay, Ban Quản lý KKT Đông Nam đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 02 dự án là Luxshare - ICT (Nghệ An) và Luxshare - ICT (Nghệ An) 2. Điều này thể hiện sự tin tưởng của Luxshare đưa các dự án vào tỉnh Nghệ An ngày càng hiệu quả, đồng thời thể hiện tinh thần hợp tác của các Sở, ngành tỉnh Nghệ An trong việc triển khai thực hiện dự án. Với tinh thần của tỉnh là các cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan chuyên môn luôn luôn đồng hành, hỗ trợ các nhà đầu tư từ khâu đầu tiên là khảo sát cho đến triển khai thực hiện và sau khi dự án đi vào hoạt động; tạo điều kiện tối đa để đồng hành, hỗ trợ cho các chủ đầu tư.

Bên cạnh những đóng góp trong lĩnh vực kinh tế, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cũng bày tỏ vui mừng được biết, những năm qua, Công ty Luxshare – ICT (Nghệ An) đã tích cực tham gia các cuộc vận động ủng hộ, hỗ trợ địa phương và công tác an sinh xã hội với nhiều kết quả đáng ghi nhận như tham gia quyên góp, ủng hộ Chương trình tặng sổ BHXH tự nguyện, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho các trẻ em mồ côi... Thay mặt Lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn, ghi nhận và chúc mừng những kết quả, nỗ lực và đóng góp của Tập đoàn Luxshare trong năm qua.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho biết, với những đề xuất của Tập đoàn, tỉnh Nghệ An đã từng bước giải quyết đáp ứng được yêu cầu của phía Tập đoàn, nhất là tạo điều kiện thuận lợi để Tập đoàn triển khai xây dựng khu nhà lưu trú công nhân để phục vụ cho người lao động làm việc tại các dự án của Tập đoàn. Đến thời điểm này, dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, từng bước triển khai các nội dung tiếp theo. Đây cũng là thuận lợi của Luxshare tiếp tục thực hiện các dự án tiếp theo trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn trong thời gian tới, Tập đoàn Luxshare sớm có các sản phẩm hoàn thiện tại Nghệ An để xuất khẩu sang thị trường các nước. Tỉnh Nghệ An cam kết sẽ đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về chính sách, môi trường đầu tư, kinh doanh, giải quyết các khó khăn, vướng mắc để Tập đoàn triển khai các dự án đạt hiệu quả cao nhất.

Phó Chủ tịch Tập đoàn Luxshare Vương Lai Thăng phát biểu

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Nghệ An trong thời gian qua đã hỗ trợ cho Tập đoàn Luxshare được trao Giấy chứng nhận đầu tư, ông Vương Lai Thăng – Phó Chủ tịch Tập đoàn Luxshare hi vọng trong thời gian tới sẽ nhanh chóng được phê duyệt xây dựng khu nhà lưu trú cho công nhân khi dự án đi vào thực hiện. Đồng thời bày tỏ hi vọng sản phẩm Iphone sẽ không chỉ sản xuất ở Mỹ mà còn sản xuất được tại Nghệ An.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao Quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đầu tư 02 dự án: Luxshare - ICT (Nghệ An) và Luxshare - ICT (Nghệ An) 2

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Tập đoàn Luxshare



Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn