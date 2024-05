Bí mật "bất ngờ" về dây an toàn trên ô tô có thể nhiều người chưa biết

Dây an toàn trên ô tô. Ảnh: Phú Vinh/BNEWS/TTXVN

Theo cấu tạo, dây an toàn ô tô thường gồm hai thành phần chính là dây đai và khóa. Phần dây đai gồm dây chạy vòng trước bụng và dây vắt chéo qua vai. Các đầu dây được gắn chặt vào thân xe, gắn với khóa chốt giúp hành khách tháo lắp dễ dàng.

Dựa trên cảm biến va chạm, thông tin được truyền tới bộ điều khiển dây đai để tự động siết chặt khi có va chạm xảy ra, nhờ đó có thể giữ chắc cơ thể không bị văng khỏi ghế và va đập vào các bộ phận của xe.

Ví dụ, nếu xe đang di chuyển mà phải đạp phanh đột ngột, theo quán tính người ngồi trong xe sẽ lao về phía trước với tốc độ tương tự. Nhưng, nếu thắt dây an toàn, dây này sẽ giúp giữ lại, không bị quán tính khiến người ngồi trong xe lao về phía trước và bảo vệ phần đầu và mặt khỏi va đập vào kính chắn gió. Điều này làm giảm đáng kể tổn thương nghiêm trọng tới các bộ phận quan trọng của cơ thể.

Dây an toàn và chốt khóa trên ô tô. Ảnh: Phú Vinh/BNEWS/TTXVN

Cùng với đó, dây an toàn trên ô tô còn giúp cố định vị trí mỗi người tại từng ghế ngồi trên xe, giúp mọi người không bị va chạm vào nhau khi chẳng may xe phải phanh đột ngột, bị lật hoặc xoay ngang trên đường.

Hãy cùng khám phá những bí mật về dây an toàn trên ô tô tưởng chừng như đơn giản này.

1. "Cứu cánh" trong trường hợp xe bị lật:

- Giảm thiểu chấn thương: Khi xe gặp tai nạn lật ngang hoặc lật úp, dây an toàn sẽ giữ chặt người ngồi bên trong, ngăn chặn nguy cơ bị văng ra ngoài xe hoặc va đập mạnh vào các bộ phận nội thất. Nhờ vậy, dây an toàn góp phần giảm thiểu chấn thương và bảo vệ tính mạng người dùng một cách hiệu quả.

- Giữ bình tĩnh: Dây an toàn giúp giữ cố định cơ thể, hạn chế sự xáo trộn mạnh trong quá trình lật xe, từ đó giúp người ngồi bên trong giữ bình tĩnh và đưa ra quyết định thoát hiểm hợp lý.

2. "Công cụ" hỗ trợ thoát hiểm:

- Thoát khỏi xe chìm dưới nước: Trong trường hợp xe gặp tai nạn và chìm dưới nước, dây an toàn có thể được sử dụng như một công cụ hỗ trợ thoát hiểm. Với độ chắc chắn và chịu lực cao của kim loại làm móc chốt, người trong xe cần lấy phần mép móc chốt để đập vào kính cửa sổ tạo vết nứt.

Dùng chốt dây an toàn thay cho búa phá kính trong các tình huống nguy cấp như ô tô rơi xuống nước, bị tai nạn, cháy xe... nếu không có sẵn búa phá kính chuyên dụng. Dùng các góc nhọn của chốt để đập vào kính sẽ hiệu quả hơn dùng cạnh. Ảnh: Phú Vinh/BNEWS/TTXVN

Sau khi thấy kính đã rạn vỡ, người bên trong xe cần tác dụng lực lên để có thể tháo bung kính ra khỏi khung. Nhờ đó, chốt khóa dây an toàn có thể giúp bạn phá vỡ cửa kính xe và thoát ra ngoài một cách an toàn.

- Thoát khỏi xe đang bốc cháy: Khi xe gặp hỏa hoạn, dây an toàn có thể giúp bạn thoát khỏi xe một cách nhanh chóng bằng cách sử dụng chốt để phá cửa kính và sử dụng dây này để leo qua cửa sổ xe.

3. "Dây thừng" đa năng:

- Kéo xe chết máy giữa đường: Trong trường hợp xe bị chết máy không khởi động lại được, nếu đi một mình hãy bật đèn khẩn cấp, cài số về N và nhả phanh tay, hạ cửa kính bên ghế lái, kéo hết cỡ dây an toàn ra rồi đóng cửa xe kẹp lại, lúc này bạn có thể choàng dây đai an toàn qua vai để dùng sức lực cơ thể kéo xe vào lề đường, giải phóng tay trái trong khi tay phải điều chỉnh chỉnh vô lăng. Tuy nhiên, có một lưu ý là chỉ nên áp dụng cách này khi bạn có một mình, trên mặt đường phẳng và khô. Lý do là nếu áp dụng với mặt đường nghiêng dốc hoặc trơn ướt, thì khi xe vào đà lăn bánh có thể kéo ngã bạn, rất nguy hiểm.

- Kéo vật nặng: Dây an toàn có thể được tháo rời và sử dụng như một sợi dây thừng đa năng trong những tình huống khẩn cấp. Ví dụ, bạn có thể sử dụng dây an toàn để kéo vật nặng, cố định đồ đạc hoặc thậm chí làm dây cứu sinh trong trường hợp cần thiết.

- Buộc đồ đạc: Khi chở nhiều đồ đạc trên xe, bạn có thể sử dụng dây an toàn để buộc chặt chúng, đảm bảo an toàn cho người lái và hành khách trong suốt hành trình.

4. "Chỗ tựa đầu" tạm thời:

- Giảm mỏi mệt: Khi bạn cảm thấy mệt mỏi trong những chuyến đi dài, dây an toàn có thể được điều chỉnh linh hoạt để trở thành một chỗ tựa đầu tạm thời, giúp bạn thư giãn và giảm bớt sự mỏi mệt.

- Cố định đầu và cổ tạm thời: Dây an toàn có thể giúp bạn cố định đầu và cổ, hạn chế sự xáo trộn khi ngủ gật trên xe, từ đó đảm bảo an toàn cho bản thân và những người khác.

5. "Hỗ trợ" định vị đồ vật:

Dây an toàn có thể được sử dụng để quấn quanh các đồ vật để trên ghế xe, tránh khi phanh gấp đồ vật vị đổ.

Bên cạnh những công dụng "siêu năng lực" trên, dây an toàn còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực khác:

- Giảm nguy cơ tử vong: Theo thống kê, việc sử dụng dây an toàn có thể giúp giảm thiểu tới 45% nguy cơ tử vong trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông.

- Bảo vệ trẻ em: Dây an toàn dành cho trẻ em được thiết kế riêng biệt để đảm bảo an toàn cho các bé khi di chuyển trên xe.

- Tăng cường sự tập trung: Khi thắt dây an toàn, bạn sẽ cảm thấy an toàn và thoải mái hơn, từ đó có thể tập trung lái xe tốt hơn.

Với những lý do trên, người lái xe luôn cần:

- Hãy luôn thắt dây an toàn mỗi khi lên xe, bất kể vị trí ngồi nào.

- Kiểm tra tình trạng dây an toàn định kỳ để đảm bảo độ an toàn và hoạt động hiệu quả.

- Nên thay thế dây an toàn sau 5-7 năm sử dụng hoặc sau mỗi vụ tai nạn.

Dây an toàn ô tô không chỉ là "người bạn đồng hành" bảo vệ an toàn cho bạn trên mọi cung đường mà còn ẩn chứa nhiều công dụng hữu ích ít người biết đến. Hãy ghi nhớ những bí mật thú vị này để tận dụng tối đa lợi ích của dây an toàn và luôn an toàn trên mọi hành trình.

Tác giả: Phú Vinh

Nguồn tin: bnews.vn