Bị chồng bắt quả tang ngoại tình, vợ nhảy từ mái nhà xuống đất bỏ trốn

Your browser does not support the video tag.

Một phụ nữ đã nhảy từ trên mái khách sạn xuống và bỏ trốn sau khi bị chồng phát hiện đang ở cùng một người đàn ông khác tại thị trấn Baraut, huyện Baghpat, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Người tình của người phụ nữ đã bị người dân địa phương bắt giữ và giao nộp cho chính quyền nhưng người phụ nữ đã trốn thoát trước khi cảnh sát đến. Người chồng đã nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát vì lo sợ bị đe dọa đến tính mạng, các quan chức cho biết vào hôm 17/6.

Vụ việc xảy ra vào ngày 16/6, tại một khách sạn nằm trên đường Chaprauli ở thị trấn Baraut. Theo cảnh sát, người phụ nữ đã đến khách sạn cùng với người tình được cho là Shobhit. Ngay sau đó, chồng và gia đình chồng đã đến nơi, dường như họ đã theo dõi cô từ trước.

Người phụ nữ nhảy khỏi mái nhà để tẩu thoát khi bị bắt quả tang ngoại tình.

Một đoạn clip ghi lại vụ việc đã xuất hiện trên mạng xã hội, cho thấy cảnh người phụ nữ nhảy từ trên mái nhà xuống.

Sĩ quan đồn Baraut Kotwali (SHO) Manoj Kumar Chahal cho biết hôm 17/6 rằng người tình bị cáo buộc đã bị bắt giữ và đang bị thẩm vấn.

"Vụ việc đang được điều tra dựa trên đơn khiếu nại của người chồng và sẽ có hành động cần thiết sau đó", Chahal nói thêm.

Theo đơn khiếu nại của cảnh sát, người phụ nữ này đã kết hôn vào năm 2019 với một người đàn ông ở làng Kakore và cặp đôi có một con trai. Người chồng cáo buộc rằng vợ mình đã quan hệ với nhiều người đàn ông trước khi kết hôn và những mối quan hệ vẫn tiếp tục sau đó.

Theo đơn khiếu nại, người đàn ông còn khẳng định rằng vợ mình thường đe dọa anh ta bằng những vụ án giả và thậm chí còn dọa giết nếu anh ta phản đối.

Người chồng cũng cho biết, cặp đôi này đang tham gia tư vấn hôn nhân vào ngày xảy ra vụ việc.

Cùng ngày hôm đó, anh ta khẳng định đã nhìn thấy vợ mình đi xe máy với người tình. Khi đi theo họ đến khách sạn, người đàn ông đã báo cảnh sát.

Theo SHO, sau vụ trốn thoát đầy kịch tính, người chồng đã bày tỏ lo sợ cho tính mạng của mình và yêu cầu cảnh sát bảo vệ.

Tác giả: T.Linh (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn