Bắt quả tang chồng ngoại tình, vợ lao vào ẩu đả với "tiểu tam"

Your browser does not support the video tag.

Vụ ẩu đả kịch tính diễn ra tại Phoolbagh Colony, ở Meerut, Uttar Pradesh, Ấn Độ. Đoạn clip ghi lại sự việc sau đó đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Theo báo cáo, người vợ cùng với người thân đã theo dõi chồng mình đến một căn hộ cho thuê, nơi anh ta được cho là đã ở cùng với một người phụ nữ khác trong gần hai tháng.

Người vợ tấn công nhân tình của chồng.

Khi bước vào căn hộ, người vợ đã đối đầu với cặp đôi, hét lên và đấm chồng mình. Vài phút sau, tình hình trở nên tồi tệ hơn khi cô ta chuyển sự tức giận của mình sang người tình của chồng.

Một trong những đoạn clip lan truyền cho thấy người phụ nữ mặc đồ trắng, cố gắng nấp sau người đàn ông để tránh những cú tát và đấm của người vợ. Cả hai người phụ nữ sau đó ẩu đả dữ dội.

Cảnh sát Meerut đã ghi nhận các video lan truyền nhưng mô tả vấn đề này là tranh chấp gia đình.

"Chúng tôi đã thấy đoạn clip lan truyền trực tuyến. Mặc dù có vẻ như đây là vấn đề cá nhân giữa các thành viên gia đình, chúng tôi đang xác minh sự việc và sẽ tiến hành theo đúng quy định", một quan chức cảnh sát cấp cao nói với Bharat Samachar.

Chưa có báo cáo chính thức nào được đăng ký, nhưng các quan chức xác nhận rằng một cuộc điều tra nội bộ đang được tiến hành.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn