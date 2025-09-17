Bên trong nhà vệ sinh công cộng gây bão mạng vì quá đẹp

Một nhà vệ sinh công cộng vừa được nâng cấp tại điểm du lịch nổi tiếng Đôn Hoàng (tỉnh Cam Túc, Trung Quốc) bất ngờ trở thành hiện tượng mạng. Ảnh: SCMP
Công trình vốn chỉ mang tính tiện dụng được biến thành một không gian văn hóa độc đáo, thu hút đông đảo du khách đến trải nghiệm. Ảnh: Ndtv
Nhiều du khách ngỡ ngàng vì có cảm giác như bước vào một hang động. Ảnh: SCMP
Đại diện đơn vị quản lý và vận hành khu thắng cảnh chợ đêm cho biết, nhà vệ sinh này được thiết kế hai tầng với ý tưởng gắn liền với văn hóa ở Đôn Hoàng và yếu tố kỳ ảo. Ảnh: Ndtv
Tầng hai mang đến khung cảnh như một "thế giới bí mật", được nhấn nhá bằng tường kính trong suốt và hệ thống chiếu sáng huyền ảo. Ảnh: Moneycontrol
Không gian bên trong được trang trí bằng tranh tường, sử dụng hương liệu địa phương, có khu nghỉ chân phục vụ cà phê và đồ uống. Ảnh: The Star
Ghế chờ, bàn, máy pha trà, thậm chí cả dịch vụ tự phục vụ cũng được bố trí tại đây. Ảnh: All Things Chinese
Công trình rộng hơn 600m2 còn được đánh giá cao nhờ tính thân thiện với người dùng. Ảnh: SCMP
Bên cạnh phòng vệ sinh tiêu chuẩn, nơi đây còn có phòng riêng cho mẹ và bé với bàn thay tã kháng khuẩn, ghế an toàn cho trẻ em, hệ thống mái vòm tự làm sạch cùng khu vực hỗ trợ người cao tuổi và người khuyết tật. Ảnh: Instagram
Ngay cả lối vào nhà vệ sinh cũng khiến nhiều du khách choáng ngợp. Ảnh: SCMP
Tác giả: Hoàng Minh
Nguồn tin: kienthuc.net.vn