5 loại cây lọc không khí 'gọi lộc' cho năm mới: Đơn giản nhưng hiệu quả rõ rệt

Dưới đây là 5 loại cây nổi bật, phù hợp để trưng bày trong nhà hoặc văn phòng dịp năm mới.

Cây kim tiền

Từ lâu được cây kim tiền được xem là biểu tượng của sự giàu sang, thịnh vượng. Với lá xanh bóng và thân mọng khỏe, kim tiền mang đến cảm giác đầy sức sống, biểu trưng cho dòng "tiền tài" sinh sôi.

Không chỉ có giá trị phong thủy, loại cây này còn giúp hấp thụ bụi mịn và các chất ô nhiễm nhẹ trong không gian kín, góp phần cải thiện chất lượng không khí. Nhờ đặc tính chịu bóng, cây kim tiền dễ chăm sóc, thích hợp đặt tại phòng khách, bàn làm việc hay sảnh đón khách.

Cây lưỡi hổ

Đây là một trong những loại cây được NASA đưa vào danh sách có khả năng lọc khí tốt nhất. Lưỡi hổ có thể loại bỏ formaldehyde, benzen, xylene – những chất độc thường phát tán từ sơn tường, đồ gỗ, thiết bị điện tử.

Cây lưỡi hổ.

Đặc biệt, cây còn hấp thụ CO₂ và thải oxy vào ban đêm, rất phù hợp đặt trong phòng ngủ. Về mặt phong thủy, lưỡi hổ được tin rằng giúp xua đuổi điều xấu, mang lại bình an và may mắn cho gia chủ.

Cây phát tài

Loài cây mang ý nghĩa thu hút tài vận, thăng tiến, nhất là đối với người làm kinh doanh. Phát tài có thân cao, tán lá xanh mướt giúp không gian thêm sang trọng. Nhiều nghiên cứu cho thấy cây phát tài có khả năng loại bỏ toluene và xylene, hai chất độc có trong không khí ở những ngôi nhà mới sửa chữa hoặc mới trang trí nội thất.

Đặt chậu phát tài ở gần cửa chính hay góc phòng sáng giúp tăng tính thẩm mỹ và cũng là vị trí tốt theo quan niệm phong thủy.

Trầu bà

Trầu bà có khả năng sống khỏe ở nhiều môi trường, dễ trang trí theo dạng dây leo hoặc treo cửa sổ. Ngoài công dụng giảm bụi và làm xanh không gian, trầu bà còn hấp thụ khói thuốc lá, formaldehyde và benzene – những chất gây hại phổ biến trong sinh hoạt. Về ý nghĩa, trầu bà tượng trưng cho sự phát triển bền vững, sinh sôi và tài lộc dồi dào. Đây là lựa chọn phù hợp cho cả không gian gia đình lẫn văn phòng.

Cây ngọc bích

Cây ngọc bích hay còn được gọi là cây phỉ thúy. Loài cây mọng nước với những chiếc lá tròn đầy trông giống như đồng xu, được xem là biểu tượng của tiền tài và vận may. Ngọc bích thường được đặt trên bàn làm việc hoặc gần cửa ra vào với mong muốn thu hút sinh khí tích cực. Bên cạnh ý nghĩa phong thủy, cây còn giúp cân bằng độ ẩm, hấp thụ một số khí độc trong không gian nhỏ, phù hợp với phòng ngủ hoặc góc làm việc của người bận rộn.

Cây ngọc bích.

Dù mang ý nghĩa may mắn, điểm chung của các loại cây trên là đều có khả năng cải thiện chất lượng không khí trong nhà – yếu tố đang được ngày càng nhiều người quan tâm. Trong bối cảnh không gian sống tại đô thị ngày càng chật hẹp, việc đưa cây xanh vào nhà được xem như một giải pháp đơn giản nhưng đem lại hiệu quả rõ rệt: giúp tinh thần thư giãn, giảm mùi khó chịu và tạo điểm nhấn thẩm mỹ.

Tùy theo sở thích và vị trí đặt trong nhà, gia chủ có thể kết hợp 2–3 loại cây với kích thước phù hợp, vừa đẹp mắt, vừa "gọi lộc" cho năm mới thêm nhiều may mắn.

Tác giả: Minh Khang

Nguồn tin: thanhnienviet.vn