Mẹo trang trí Noel trong gia đình chỉ tốn vài trăm nghìn đồng

Trang trí Noel ấm áp, ánh đèn lung linh chỉ với vài trăm nghìn vừa tiết kiệm vừa hiệu quả (Ảnh: Kimcuong)

Dọn dẹp, sắp xếp lại nhà cửa: Bí quyết tạo nền không khí Noel miễn phí

Việc tạo không gian Noel không nhất thiết phải bắt đầu bằng mua sắm. Một ngôi nhà gọn gàng, sạch sẽ, được sắp xếp tinh tế đã đủ mang đến cảm giác ấm áp.

Hãy dành một buổi chiều để sắp xếp lại đồ đạc, hút bụi sofa, thay khăn trải bàn hoặc đặt lại kệ trang trí. Chỉ cần một vài thay đổi nhỏ như đổi vị trí ghế, bàn trang trí hay thêm lớp khăn đỏ họa tiết Noel là căn phòng đã mang màu sắc lễ hội.

Bạn cũng có thể tận dụng những món đồ từng dùng các mùa trước như chuông, vòng nguyệt quế, nến cũ, lọ thủy tinh… Việc tái sử dụng giúp tiết kiệm đáng kể chi phí nhưng vẫn giữ được trọn vẹn tinh thần Giáng sinh.

Trang trí Noel bằng đồ handmade vừa đẹp độc lạ lại tiết kiệm

Đồ handmade luôn mang đến cảm giác ấm áp bởi chứa đựng sự tỉ mỉ và tình cảm của người làm. Đây là gợi ý lý tưởng cho gia đình muốn tiết kiệm nhưng vẫn có không gian Noel ấn tượng.

Trang trí Noel bằng đồ handmde xinh xắn, dễ thương (Ảnh: Kimcuong)

Vòng nguyệt quế tự làm: Chỉ cần vài cành lá xanh, dây thừng, ruy băng đỏ và chút keo nến là bạn có thể tạo nên chiếc vòng trang trí cổng, cửa sổ rất đẹp.

Trang trí từ giấy: Cắt giấy thành hình bông tuyết, cây thông, ông già Noel… rồi treo khắp phòng. Vật liệu chỉ vài nghìn đồng nhưng hiệu ứng thị giác vô cùng dễ thương.

Đèn gỗ, nến tái chế: Dùng lọ thủy tinh cũ, quấn một lớp dây thừng nhỏ bên ngoài, bỏ nến vào là bạn có ngay chiếc đèn lung linh cho đêm Giáng sinh.

Điều tuyệt vời nhất khi tự làm đồ trang trí chính là sự gắn kết cả gia đình có thể cùng nhau làm, vừa tiết kiệm chi phí, vừa tạo nên kỷ niệm khó quên.

Tận dụng ánh sáng tạo không khí Giáng sinh ấm cúng

Chỉ với một vài dây đèn LED giá rẻ (từ 20.000 – 50.000 đồng) có thể biến không gian trở nên lung linh và đậm chất lễ hội.

- Treo đèn LED quanh cửa sổ, kệ tủ, đầu giường hoặc bàn ăn.

- Sử dụng ánh sáng vàng ấm để tạo cảm giác sum vầy, thư giãn.

- Kết hợp đèn với lọ thủy tinh hoặc cây xanh mini để tạo các “góc nhỏ Giáng sinh”.

Dù chi phí thấp nhưng hiệu ứng ánh sáng luôn khiến căn nhà trông ấm áp và dễ chịu, đây là mẹo ai cũng có thể áp dụng.

Ảnh: Trangtriphuongtin

Hương thơm mùa Noel tạo cảm xúc không thể bỏ qua

Nếu ánh sáng tạo nên phần "nhìn", thì mùi hương chính là phần "cảm". Một mùi thơm quen thuộc như quế, thông, cam, gừng… lập tức mang đến cảm giác Giáng sinh ấm áp. Chúng ta có thể tạo hương thơm tự nhiên mà không cần mua tinh dầu đắt tiền:

- Đun nồi nước nhỏ cùng vỏ cam, quế, đinh hương, gừng. Hơi nước tỏa ra thơm dịu, rất thư giãn.

- Dùng cam cắt lát phơi khô treo thành dây trang trí – vừa đẹp vừa thơm.

- Tận dụng nến cũ, nóng chảy rồi thêm vỏ cam hoặc tinh dầu sẵn có để tạo “nến handmade Noel”.

Những mùi hương tự nhiên này giúp không khí trong nhà trở nên ấm cúng và dễ chịu hơn rất nhiều.

Decor bàn ăn tạo điểm nhấn

Không khí Noel trong gia đình càng trọn vẹn hơn nếu bàn ăn được trang trí đúng chất lễ hội. Không cần quá hoành tráng, chỉ vài phụ kiện nhỏ cũng đủ tạo điểm nhấn:

- Dùng khăn trải bàn đỏ hoặc trắng.

- Cắm một bình hoa nhỏ từ cành thông hoặc hoa đồng tiền.

- Tự gấp khăn ăn thành hình cây thông, nơ hoặc ngôi sao.

- Đặt nến nhỏ ở giữa bàn.

Những chi tiết này vừa đơn giản, vừa tiết kiệm nhưng lại tạo cảm giác sang trọng và lễ hội hơn rất nhiều.

Lên danh sách hoạt động Noel tạo kỷ niệm hơn là mua sắm

Ảnh minh họa

Không khí Giáng sinh không chỉ đến từ việc trang trí mà còn đến từ những hoạt động gia đình cùng chia sẻ. Đây là phần quan trọng nhất để mang “hơi ấm” thật sự vào ngôi nhà. Một vài gợi ý tiết kiệm mà ý nghĩa:

- Xem phim Giáng sinh cả nhà (“Home Alone”, “Klaus”, “The Christmas Chronicles”…).

- Chơi boardgame, đố vui hoặc trò chơi nhỏ.

- Nướng bánh quy đơn giản từ bột mì – bơ – đường.

- Cùng nhau viết thiệp Giáng sinh, gửi lời chúc đến người thân.

- Chụp ảnh check-in ngay trong nhà với phông Noel tự trang trí.

Những hoạt động này gần như không tốn kém nhưng lại giúp các thành viên gắn kết, chia sẻ niềm vui và tạo nên mùa lễ ý nghĩa. Trong thời đại 4.0 để làm được những điều này trong một gia đình vô cùng khó khăn, tuy nhiên hãy thử mùa Giáng sinh 2025 năm nay thực hiện hoạt động nhỏ nhưng thú vị này để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ cho các thành viên trong gia đình.

Mẹo tiết kiệm khi trang trí Noel

- So sánh giá trên các sàn thương mại điện tử trước khi mua.

- Mua combo phụ kiện nhỏ thay vì từng món lẻ.

- Tái sử dụng đồ trang trí từ năm trước.

- Tự làm những món đơn giản như thiệp, dây treo, nến trang trí.

- Chỉ mua những vật dụng thực sự cần thiết.

Việc khéo léo chọn lựa giúp bạn tiết kiệm đến 50 - 70% chi phí nhưng vẫn có một mùa Noel đúng tinh thần.

Tạo không khí Noel ấm áp không đồng nghĩa với việc phải chi nhiều tiền. Chỉ cần một chút sáng tạo, biết tận dụng những món đồ sẵn có và thêm vào đó sự gắn kết giữa các thành viên, bạn hoàn toàn có thể mang đến một mùa Giáng sinh lung linh, trọn vẹn cảm xúc cho gia đình.

Tác giả: Hoàng Ly

Nguồn tin: tieudung.giadinhonline.vn