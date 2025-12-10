Xuất hiện ca bệnh đậu mùa khỉ chưa rõ nguồn lây ở Đồng Nai

Ngày 10-12, Trung tâm Y tế khu vực Trảng Bom (Đồng Nai) đang khẩn trương truy vết nguồn lây liên quan ca bệnh đậu mùa khỉ trên địa bàn nhằm hạn chế bệnh lây lan trong cộng đồng. Đây là ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ghi nhận tại Đồng Nai trong năm 2025.

Một trong những dấu hiệu của bệnh đậu mùa khỉ là tổn thương trên da

Bệnh nhân H.V.L. (33 tuổi, xã Trảng Bom) làm nghề buôn bán tự do tại chợ. Gần cuối tháng 11-2025, anh L. nổi các vết loét ở vùng cổ, mông, bụng và có triệu chứng sốt 2 ngày. Đi khám tại Bệnh viện Da liễu TPHCM, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Pasteur TPHCM và kết quả dương tính với virus đậu mùa khỉ.

Sau khi thăm khám, điều trị và uống thuốc của Bệnh viện Da liễu TPHCM, các vết loét, viêm nhiễm đã ổn định, miệng vết thương đã khô, bệnh nhân sinh hoạt trở lại bình thường.

Theo anh L., từ đầu tháng 11 tới khi phát bệnh, bệnh nhân không đi ra khỏi xã Trảng Bom, không tiếp xúc với người nước ngoài. Bệnh nhân không có bạn tình, không có quan hệ đồng giới trong thời gian trước khi phát bệnh. Do đó, vẫn chưa rõ nguồn lây bệnh.

Phía Trung tâm Y tế khu vực Trảng Bom và Trạm Y tế xã Trảng Bom đã điều tra dịch tễ, hướng dẫn bệnh nhân và những người tiếp xúc theo dõi sức khỏe, đeo khẩu trang, thường xuyên vệ sinh, lau dọn nhà cửa.

Tính đến nay, những người thân trong nhà và các hộ xung quanh khu vực bệnh nhân L. sinh sống vẫn chưa phát hiện các triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ.

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đề nghị Trạm Y tế xã Trảng Bom tiếp tục theo dõi sức khỏe các trường hợp người nhà có tiếp xúc gần với bệnh nhân; tăng cường các hoạt động giám sát dựa vào cộng đồng, thông báo để người dân biết khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được khám, tư vấn và điều trị; tăng cường hoạt động truyền thông về tình hình dịch, các khuyến cáo phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ.

Tác giả: Uyên Châu

Nguồn tin: Báo Người lao động