Hé lộ biệt thự 500m² ở Mỹ của 'Hoa hậu giàu nhất Việt Nam'

Ngô Mỹ Uyên được mệnh danh là "Hoa hậu giàu nhất Việt Nam". Cô từng sở hữu biệt thự dát vàng đầu tiên ở Việt Nam, biệt thự 1.000 m² ở Thảo Điền, TP Thủ Đức. Ảnh: Internet
Năm 2025, Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên bất ngờ tiết lộ đã bán hết bất động sản ở Việt Nam vì bố mẹ sang Mỹ định cư, gần 2 em gái. Ảnh: Internet
Mới đây, Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên mua biệt thự nhà gần 500m², gồm 6 phòng ngủ và sân vườn rộng rãi để bố mẹ hưởng tuổi già ở Dallas, bang Texas. Ảnh: Ngoisao
Bố mẹ và gia đình 2 em gái của Ngô Mỹ Uyên đã chuyển vào biệt thự ở. Còn Ngô Mỹ Uyên vẫn định cư ở Ý cùng chồng con. Ảnh: Facebook
Căn biệt thự được xây từ đầu thế kỷ XX lấy cảm hứng từ Hy Lạp cổ đại. Ảnh: Giadinhxahoi
Biệt thự gồm hai phần, trong đó nhà chính rộng khoảng 500m², nhà phụ nằm cuối sân sau, rộng chừng 90m². Ảnh: Giadinhxahoi
Ngôi nhà trải qua nhiều lần cải tạo nhưng vẫn giữ vẻ đẹp cổ điển. Ảnh: Facebook
Phòng khách nổi bật với nhiều chi tiết gỗ màu nâu sẫm, tạo không gian sang trọng và ấm cúng. Ảnh: Giadinhxahoi
Bàn ăn dài bằng gỗ. Ảnh: Giadinhxahoi
Mỗi góc trong nhà đều có điểm nhấn riêng qua màu sắc và kiểu dáng nội thất, nhưng vẫn đồng nhất về chất liệu và phong cách cổ điển. Ảnh: Giadinhxahoi
Phòng ngủ rộng rãi, có nhiều cửa sổ đón ánh sáng. Ảnh: Giadinhxahoi
Khu bếp đầy đủ thiết bị hiện đại. Ảnh: Giadinhxahoi
Phòng tắm giống như trong một khu nghỉ dưỡng. Ảnh: Giadinhxahoi
