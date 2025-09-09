Bên trong ngôi nhà sang trọng của Phạm Quỳnh Anh

Ở tuổi 41, Phạm Quỳnh Anh tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên bạn trai và các con. Sau khi sinh con thứ 3, nữ ca sĩ hé lộ nhà mới sang trọng với tông màu trắng chủ đạo. Ảnh: FBNV
Nội thất hầu hết bằng chất liệu từ gỗ, mang đến cảm giác ấm cúng. Ảnh: FBNV
Khu bếp có lối mở, không tạo cảm giác ngột ngạt. Ảnh: FBNV
Phòng ngủ ngập ánh sáng với cửa sổ lớn. Ảnh: FBNV
Một phòng ngủ khác trong nhà ấm cúng với nội thất gỗ chủ đạo. Ảnh: FBNV
Trước đó, Phạm Quỳnh Anh từng gây chú ý với căn nhà sử dụng nhiều thiết bị thông minh. Ảnh chụp màn hình
Không gian trong nhà mang phong cách tối giản, tinh tế, nội thất không quá cầu kì nhưng sang trọng. Ảnh chụp màn hình
Khu vực bếp gọn gàng, ngăn nắp, tông màu trắng mang đến sự sạch sẽ, dễ chịu. Ảnh: chụp màn hình
Nhà bếp có đầy đủ các vật dụng nấu ăn cần thiết. Nữ ca sĩ còn đầu tư một chiếc tủ lạnh thông minh. Ảnh: chụp màn hình
Phòng ngủ của Phạm Quỳnh Anh thiết kế đơn giản. Ảnh: chụp màn hình
Tủ công nghệ giúp bảo quản đồ áo, tránh việc bị hư hỏng. Ảnh: chụp màn hình
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn