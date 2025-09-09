Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Nhà đẹp

Bên trong ngôi nhà sang trọng của Phạm Quỳnh Anh

Căn hộ của Phạm Quỳnh Anh thiết kế sang trọng với tông màu trắng chủ đạo, nội thất sử dụng đắt đỏ, sử dụng chất liệu từ gỗ.

Ở tuổi 41, Phạm Quỳnh Anh tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên bạn trai và các con. Sau khi sinh con thứ 3, nữ ca sĩ hé lộ nhà mới sang trọng với tông màu trắng chủ đạo. Ảnh: FBNV

Nội thất hầu hết bằng chất liệu từ gỗ, mang đến cảm giác ấm cúng. Ảnh: FBNV

Khu bếp có lối mở, không tạo cảm giác ngột ngạt. Ảnh: FBNV

Phòng ngủ ngập ánh sáng với cửa sổ lớn. Ảnh: FBNV

Một phòng ngủ khác trong nhà ấm cúng với nội thất gỗ chủ đạo. Ảnh: FBNV

Trước đó, Phạm Quỳnh Anh từng gây chú ý với căn nhà sử dụng nhiều thiết bị thông minh. Ảnh chụp màn hình

Không gian trong nhà mang phong cách tối giản, tinh tế, nội thất không quá cầu kì nhưng sang trọng. Ảnh chụp màn hình

Khu vực bếp gọn gàng, ngăn nắp, tông màu trắng mang đến sự sạch sẽ, dễ chịu. Ảnh: chụp màn hình

Nhà bếp có đầy đủ các vật dụng nấu ăn cần thiết. Nữ ca sĩ còn đầu tư một chiếc tủ lạnh thông minh. Ảnh: chụp màn hình

Phòng ngủ của Phạm Quỳnh Anh thiết kế đơn giản. Ảnh: chụp màn hình

Tủ công nghệ giúp bảo quản đồ áo, tránh việc bị hư hỏng. Ảnh: chụp màn hình

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: tông màu trắng ,thiết kế sang trọng ,Phạm Quỳnh Anh ,chất liệu gỗ ,căn hộ ,nội thất

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP