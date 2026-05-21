Bên trong khu dinh thự ở TP.HCM nơi NTK Thái Công tổ chức những bữa tiệc kín trước khi “biến mất” trên mạng

Được biết đến rộng rãi khi danh tiếng gắn liền với những món đồ xa xỉ, có giá trên trời và nhiều chia sẻ về cuộc sống thượng lưu, phong cách quý tộc, NTK Thái Công luôn nhận nhiều chú ý từ cộng đồng mạng. Dù luôn nhận nhiều ý kiến trái chiều trong gu thẩm mỹ, ý tưởng thiết kế nhưng Thái Công vẫn luôn là nhân vật được dân tình quan tâm trên mạng.

Tuy nhiên thời gian gần đây, NTK Thái Công gây xôn xao khi quyết định “biến mất” trên MXH. Ông cho biết do bản thân là một người “nghiện” MXH, tốn quá nhiều thời gian vào việc lướt newfeed, đọc bình luận,... Do đó, NTK Thái Công lựa chọn hạn chế dùng MXH bằng cách xoá/ẩn các bài đăng cũ, vô hiệu hoá tài khoản TikTok,...

Trước đó, Thái Công từng là người chăm chỉ cập nhật mạng xã hội, nhất cử nhất động đều được ông đăng tải hình ảnh một cách chỉn chu, xịn sò trên trang cá nhân. Gần đây nhất, NTK Quách Thái Công còn khoe nhà mới là biệt thự triệu đô ở TP.HCM, đặt tên là Thái Công Maison.

NTK Thái Công từng khiến nhiều người chú ý khi khoe biệt thự mới ở TP.HCM

Ở bài đăng trên Facebook trước đây, Thái Công cho biết ngôi nhà không được xây cho khách hàng nào đó mà là tổ ấm của chính mình, được kiến tạo để trở về và tận hưởng sự riêng tư, tĩnh lặng. NTK này tự giới thiệu không gian được thiết kế phản chiếu rõ triết lý sống và làm nghề của mình: tinh tế, kỷ luật, tiết chế và có chiều sâu.

Về các đồ nội thất trong nhà, Thái Công cho biết mình đã đi tìm từng chiếc bàn, từng chiếc ghế, đặt làm từ những xưởng thủ công lâu đời ở Pháp, Ý, Anh,... rồi đặt chuyển về Việt Nam. Một số món đồ nổi bật được giới thiệu gồm bồn tắm ở phòng ngủ master nặng 256kg, cần cả chục người khiêng, bàn viết ở phòng làm việc có giá hàng tỷ đồng,...

Những hình ảnh bên trong căn biệt thự xa hoa của NTK Thái Công

Ngay trước khi “ở ẩn” trên MXH, Thái Công còn chia sẻ những bữa tiệc xa hoa được tổ chức trong dinh thự này. Buổi tiệc quy tụ hơn 150 khách mời gồm doanh nhân, đối tác thân thiết cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Không gian sự kiện được đầu tư cầu kỳ theo đúng tinh thần thẩm mỹ đặc trưng của Thái Công Interior Design. Từng khu vực trong dinh thự đều được bài trí như một “triển lãm sống” về phong cách nội thất mà Quách Thái Công theo đuổi suốt nhiều năm qua.

NTK Quách Thái Công tổ chức tiệc kín xa hoa tại biệt thự mới sau khi thắng giải quốc tế lớn, quy tụ dàn sao và giới thượng lưu Việt vào đầu tháng 5 vừa qua

Tuy nhiên như thường lệ, sau khi Thái Công giới thiệu và chính thức tiết lộ mình là chủ nhân biệt thự, cư dân mạng đã chia thành 2 phe với ý kiến khác nhau. Một nửa hết lời khen ngợi, một nửa lại cho rằng bày trí nội thất trong nhà rối, nên tiết chế với lý do chủ yếu là phong cách này không hợp gu mình. Đặc biệt ở phòng khách, vì nhiều đồ trưng bày, đèn, vật trang trí, tranh,... nên nhiều người nhận xét rằng hơi giống showroom hơn nhà để ở.

“Đẹp nhưng đồ nội thất hơi rối mắt, mặc dù chơi màu khá ok, không sến nhưng tiết chế thêm chút thì hợp với thời hiện đại hơn”, “Nội thất xét từng chi tiết thì lựa chọn kỹ càng đều đẹp nhưng ghép lại tổng quan thì hơi “tham” xíu nên nhìn rối”, “Mình thấy ngoài thì nhợt nhạt. Trong thì hơi rối”, “Nhà đẹp và hợp với phong cách riêng của anh chứ còn em thì nhìn thôi đã thấy mệt chứ nói gì ở”,... là một số ý kiến trái chiều về biệt thự của Thái Công.

Sử dụng nhiều nội thất xa xỉ, đắt tiền nhưng căn biệt vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều

NTK Quách Thái Công

Quách Thái Công là nhà thiết kế nội thất, doanh nhân và nhân vật truyền thông nổi tiếng tại Việt Nam. Ông sinh năm 1972, tại TPHCM, sau đó sang Đức sinh sống từ nhỏ và phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực thiết kế nội thất cao cấp tại châu Âu trước khi trở về Việt Nam hoạt động.

NTK Thái Công được biết đến với phong cách thiết kế mang đậm dấu ấn châu Âu, chú trọng tính cá nhân hóa, sự sang trọng và nghệ thuật sống thượng lưu. Ông là người sáng lập thương hiệu thiết kế riêng, chuyên thực hiện các dự án biệt thự, penthouse, dinh thự cao cấp cho giới doanh nhân và người nổi tiếng.

Ngoài lĩnh vực thiết kế, Thái Công còn gây chú ý qua các chương trình truyền hình, mạng xã hội với quan điểm sống xa xỉ, gu thẩm mỹ cầu kỳ và phong cách phát ngôn thẳng thắn. Ông thường chia sẻ về nội thất, nghệ thuật tiếp đãi, thời trang và phong cách sống “luxury lifestyle”.

Tác giả: Hải My (Tổng hợp)

Nguồn tin: phunumoi.net.vn