Tiết lộ hình ảnh bên trong khu lừa đảo ở Campuchia

Đây từng là một khu vực quy mô lớn diễn ra các hoạt động lừa đảo trực tuyến như gọi điện giả danh và được xem là một trong những “điểm nóng” tội phạm lớn nhất ở Campuchia. Trong ảnh, đoàn công tác Hàn Quốc đã phối hợp cùng phía Campuchia đến khu phức hợp.