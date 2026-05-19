3 lý do nên trồng cây hoàng dương trước cửa nhà

Trong những năm gần đây, cây hoàng dương (boxwood) ngày càng xuất hiện nhiều trước cửa nhà, sân vườn biệt thự hay các quán cà phê theo phong cách châu Âu. Với tán lá xanh quanh năm, dáng gọn gàng và dễ tạo hình, loại cây này được xem là lựa chọn vừa đẹp mắt vừa thực tế cho không gian sống.

Không chỉ có giá trị thẩm mỹ, hoàng dương còn được nhiều người yêu thích nhờ ý nghĩa phong thủy và khả năng thích nghi tốt.

Dưới đây là 3 lý do khiến nhiều gia đình lựa chọn trồng cây hoàng dương trước cửa nhà.

1. Mang ý nghĩa phong thủy về sự bền vững và may mắn



Theo quan niệm phong thủy Á Đông, các loại cây xanh quanh năm thường tượng trưng cho sức sống bền bỉ, sự ổn định và tài lộc lâu dài. Hoàng dương là một trong những loại cây nổi bật nhờ đặc điểm lá xanh dày, ít rụng và sinh trưởng khá bền.

Nhiều người tin rằng trồng hoàng dương trước nhà giúp tạo cảm giác vững chãi, cân bằng năng lượng và mang đến sự ổn định cho gia đình.

Theo The Spruce, boxwood từ lâu đã được sử dụng phổ biến trong thiết kế sân vườn châu Âu nhờ khả năng giữ dáng tốt và biểu tượng cho sự trường tồn, thanh lịch.

Ngoài ra, màu xanh của hoàng dương còn tạo cảm giác dễ chịu và tươi mới cho khu vực trước cửa nhà — nơi được xem là vị trí quan trọng trong phong thủy vì ảnh hưởng đến dòng năng lượng đi vào không gian sống.

Nhiều gia đình thường trồng hoàng dương theo cặp hai bên cửa để tạo sự cân đối và tăng tính thẩm mỹ.

2. Dễ tạo hình, giúp mặt tiền nhà sang và gọn hơn



Một trong những ưu điểm lớn nhất của cây hoàng dương là khả năng tạo hình rất đẹp.

Loại cây này có tán lá dày, phát triển tương đối chậm nên dễ cắt tỉa thành hình tròn, vuông hoặc các đường viền trang trí trước sân nhà. Đây cũng là lý do boxwood xuất hiện nhiều trong các khu vườn kiểu Anh hay biệt thự phong cách cổ điển.

Theo Better Homes & Gardens, hoàng dương là một trong những loại cây cảnh được ưa chuộng nhất trong thiết kế cảnh quan vì vẻ ngoài gọn gàng, sang trọng và phù hợp với nhiều kiểu kiến trúc.

So với nhiều loại cây cảnh khác, hoàng dương không quá um tùm nên giúp khu vực trước nhà trông sạch sẽ và tinh tế hơn. Với những ngôi nhà phố diện tích nhỏ, cây cũng không chiếm quá nhiều không gian.

Ngoài ra, cây xanh quanh năm nên không tạo cảm giác trơ trụi vào mùa khô hoặc những giai đoạn thời tiết thất thường.

3. Dễ chăm sóc và có thể giúp cải thiện không gian sống



Hoàng dương là loại cây tương đối dễ chăm sóc nếu được trồng ở nơi có ánh sáng phù hợp và đất thoát nước tốt. Cây chịu cắt tỉa tốt, ít cần chăm sóc cầu kỳ và có tuổi thọ khá cao.

Theo Gardening Know How, boxwood là loại cây phù hợp với cả người mới bắt đầu làm vườn vì khả năng thích nghi tốt và không cần tưới quá thường xuyên khi đã phát triển ổn định.

Ngoài yếu tố thẩm mỹ, cây xanh trước nhà còn giúp không gian sống dễ chịu hơn về mặt tinh thần.

Theo Healthline, việc sống trong môi trường có nhiều cây xanh có thể hỗ trợ giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng và tạo cảm giác thư giãn tốt hơn.

Dù chỉ là một khoảng xanh nhỏ trước cửa, cây cối vẫn có thể khiến ngôi nhà trở nên “mềm” và có sức sống hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, chuyên gia cũng lưu ý nên cắt tỉa định kỳ để cây giữ được dáng đẹp và tránh phát triển quá dày. Ngoài ra, cần đặt cây ở nơi có ánh sáng tự nhiên để lá xanh khỏe quanh năm.

Một chậu hoàng dương đẹp trước cửa nhà không chỉ giúp không gian trông sang trọng hơn mà còn mang lại cảm giác yên bình, chỉn chu và đầy sức sống mỗi khi trở về nhà.

Tác giả: Trà My

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn