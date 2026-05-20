Điều kinh ngạc về loài hoa 'đồng hồ sinh học tự nhiên' ở sân nhà người Việt

Hoa mười giờ (Portulaca grandiflora) là một trong những loài hoa quen thuộc nhất ở Việt Nam, xuất hiện từ ban công thành phố đến khu vườn nông thôn. Người ta gọi nó là “hoa mười giờ” bởi một đặc điểm thú vị: những bông hoa thường bung nở đẹp nhất vào khoảng giữa buổi sáng, khi ánh nắng đã đủ mạnh. Có lẽ vì thế mà loài hoa nhỏ bé này luôn gợi cảm giác vui tươi, rực rỡ và đầy năng lượng mùa hè.

Loài hoa này có nguồn gốc từ khu vực Nam Mỹ, đặc biệt là Argentina, Brazil và Uruguay. Dù vậy, nhờ khả năng thích nghi cực tốt với khí hậu nóng và khô, nó nhanh chóng lan rộng khắp các vùng nhiệt đới trên thế giới. Điều khiến nhiều người yêu thích loài cây này là sức sống “lì lợm” đáng kinh ngạc. Chỉ cần một đoạn thân nhỏ cắm xuống đất, ít ngày sau nó đã có thể bén rễ và tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Hoa mười giờ thuộc nhóm cây mọng nước, thân mềm, lá nhỏ hình trụ giúp giữ nước hiệu quả. Vì thế, nó chịu hạn tốt hơn nhiều loài hoa cảnh khác. Trong những ngày nắng gắt, khi nhiều loại cây héo rũ, các khóm hoa mười giờ vẫn phủ kín mặt đất bằng những gam màu đỏ, hồng, cam, vàng, tím và trắng rực rỡ. Một số giống lai hiện đại còn có hoa kép với cánh xếp dày như hoa hồng mini.

Điều thú vị là hoa mười giờ không chỉ đẹp mà còn “có giờ giấc” khá chính xác. Hoa thường nở khi nắng mạnh và khép lại lúc chiều muộn hoặc khi trời âm u. Đặc tính này khiến nhiều người ngày xưa dùng nó như một kiểu “đồng hồ sinh học” tự nhiên trong sân nhà. Ở nhiều vùng quê Việt Nam, hình ảnh luống hoa mười giờ ven lối đi gần như gắn liền với ký ức tuổi thơ.

Ngoài giá trị trang trí, hoa mười giờ còn được xem là biểu tượng của sự bền bỉ và lạc quan. Dù đất nghèo dinh dưỡng hay thời tiết khắc nghiệt, nó vẫn nở hoa liên tục. Có lẽ vì vậy mà loài cây này thường xuất hiện trong các khu vườn nhỏ bình dân hơn là những công viên sang trọng. Nó mang vẻ đẹp gần gũi, giản dị nhưng rất khó thay thế.

Ngày nay, nhiều người trẻ bắt đầu trồng lại hoa mười giờ trong các chậu treo, ban công hoặc sân thượng như một cách tìm lại cảm giác thư giãn mộc mạc giữa nhịp sống đô thị. Chỉ cần một ít nắng, một khoảng đất nhỏ và đôi khi gần như chẳng cần chăm sóc, loài hoa này vẫn có thể biến góc nhà thành một khoảng màu sắc sống động.

Tác giả: T.B (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn