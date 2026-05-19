Lời khuyên với những nhà để muối, gạo trên bàn thờ

Trong đời sống thờ cúng của người Việt, ban thờ luôn là không gian trang trọng nhất trong mỗi gia đình. Đây không chỉ là nơi dâng hương, tưởng nhớ tổ tiên vào những dịp quan trọng hay ngày Rằm, mùng 1 đầu tháng, mà còn thể hiện nếp nhà, lòng hiếu kínhvà sự kết nối giữa các thế hệ.

VTV từng nhận định, việc thờ cúng tổ tiên đã trở thành nếp nhà của người Việt, được ông bà, cha mẹ thực hành rồi truyền lại cho con cháu qua nhiều thế hệ.

Trên ban thờ gia tiên hoặc bàn thờ Thần Tài – Ông Địa, nhiều gia đình thường đặt những hũ nhỏ đựng gạo, muối, nước. Theo quan niệm dân gian, gạo tượng trưng cho lương thực, sự no đủ; muối gắn với sự thanh sạch, bền chặt và bình an.

VTC News cũng từng lý giải, hũ gạo, hũ muối thường được xem là vật phẩm biểu trưng cho sự đủ đầy, thịnh vượng và lòng biết ơn tổ tiên.

Tuy nhiên, một thói quen khá phổ biến là sau khi đặt lên ban thờ, nhiều gia đình gần như không mở ra kiểm tra. Có nhà chỉ thay vào dịp cuối năm, thậm chí để nguyên từ năm này qua năm khác vì cho rằng càng để lâu càng “giữ lộc”. Đây là điểm cần được nhìnnhận lại một cách chừng mực.

Không nên để hũ gạo, hũ muối quá lâu

Gạo và muối khi đặt trên ban thờ mang ý nghĩa biểu tượng, nhưng về bản chất vẫn là vật phẩm chịu tác động của môi trường.

Gạo để lâu ở nơi ẩm, bí, nhiều khói hương hoặc bụi bẩn có thể bị mốc, mọt, đổi màu, có mùi lạ. Muối cũng có thể hút ẩm, vón cục hoặcchảy nước nếu điều kiện bảo quản không phù hợp.

Với gạo, gia chủ càng không nên chủ quan. Cục An toàn thực phẩm từng cảnh báo aflatoxin là độc tố nguy hiểm đối với con người và có thể gây độc cấp tính, mạn tính, đặc biệt ảnh hưởng đến gan.

Dù không phải cứ để gạo lâu là sinh độc tố, nhưng nếu gạo đãcó dấu hiệu mốc, biến chất, việc tiếp tục giữ trên ban thờ hoặc tận dụng lại trong sinh hoạt là điều không nên.

Vì vậy, nếu hũ gạo, hũ muối đã đặt lâu ngày, gia chủ nên kiểm tra định kỳ. Khi thấy gạo ẩm, mốc, có mọt, có mùi khác thường; muối chảy nước, vón cục bất thường; hũ đựng bám bụi dày, nứt vỡ hoặc mất vệ sinh thì nên thay ngay. Việc này không chỉ liên quanđến phong tục mà còn là cách giữ cho không gian thờ cúng sạch sẽ, trang nghiêm.

Một số gia đình thường thay hũ gạo, muối vào ngày rằm, mùng 1, lễ Tết, ngày giỗ hoặc khi bao sái ban thờ.

Tuy nhiên, không nên quá máy móc về thời điểm. Nếu vật phẩm không còn sạch, việc thay mới nên được thực hiện sớm, thay vì chờ đúng ngày.

Đặt và thay thế nào cho phù hợp?

Gia chủ nên chọn hũ nhỏ, sạch, có nắp đậy, chất liệu trang nhã như gốm, sứ, phù hợp với kích thước ban thờ. Không nên dùng hũ đã nứt, sứt mẻ, cũ bẩn hoặc tận dụng đồ sinh hoạt thiếu trang nghiêm.

Gạo đặt trong hũ nên là gạo sạch, khô, không lẫn tạp chất, không có dấu hiệu mốc mọt. Muối nên là muối sạch, khô, không chảy nước. Nếu đặt thêm hũ nước, nước cũng cần được thay thường xuyên, tránh để lâu ngày.

Về vị trí, nhiều gia đình thường đặt bộ hũ gạo – muối – nước ở nơi cân đối, gọn gàng trên ban thờ, tùy cấu trúc từng nhà. Điều quan trọng là không bày biện lộn xộn, không che khuất bát hương, di ảnh, bài vị hoặc các vật phẩm thờ cúng chính.

Khi thay mới, gia chủ nên lau sạch hũ rồi mới cho gạo, muối mới vào. Nếu gạo, muối cũ vẫn khô sạch, mỗi gia đình có thể xử lý theo nếp nhà. Nhưng nếu đã ẩm, mốc, vón cục, có mùi lạ hoặc để quá lâu trong môi trường nhiều bụi, khói hương, tốt nhất khôngnên dùng lại trong ăn uống.

Tinh thần thờ cúng tổ tiên có thể “tùy gia phong kiệm”, tùy điều kiện từng gia đình, không nhất thiết phải cầu kỳ nhưng cần giữ lòng thành kính.

Đây cũng là nguyên tắc phù hợp khi nhìn vào việc đặt hũ gạo, hũ muối trên ban thờ:không cần quá lo lắng hay chạy theo hình thức, nhưng cũng không nên bỏ quên đến mức vật phẩm trở nên cũ bẩn, mất vệ sinh.

Tác giả: Thu Phương

Nguồn tin: baovanhoa.vn