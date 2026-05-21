Căn nhà miền Tây dài cả trăm mét, 'đi mỏi chân chưa thấy điểm cuối'

Your browser does not support the video tag.

Ngôi nhà miền Tây dài cả trăm mét gây sốt Clip ngôi nhà miền Tây khiến nhiều người ngỡ ngàng vì đi mãi không hết nhà.

Mới đây, clip ghi lại cảnh đi dọc một ngôi nhà ở miền Tây bất ngờ gây sốt mạng xã hội vì người quay đi mãi vẫn chưa thấy điểm cuối.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Kim Yến (sống tại An Giang) cho biết đây là căn nhà của bố mẹ chị ở quê. Nhà có chiều ngang khoảng 4 m nhưng chiều dài hơn 100 m.

"Ở quen từ bé tới lớn nên tôi thấy bình thường, không mỏi chân hay bất tiện gì", chị nói.

Theo chị Yến, kiểu nhà dài như vậy khá phổ biến ở khu vực chị sinh sống. Chị ước tính khoảng 20% hộ dân quanh vùng đều xây nhà theo dạng kéo dài vì quỹ đất rộng.

Căn nhà của bố mẹ chị Yến được chia thành nhiều phòng lớn nối tiếp nhau. Việc di chuyển giữa các không gian khá thuận tiện do thiết kế thông nhau từ đầu đến cuối.

"Từ phòng này qua phòng khác dễ lắm, ở lâu là quen thôi", chị Yến nói. Chị cũng cho biết người dân ở đây ít xây nhà nhiều tầng vì đã quen với phong cách sinh hoạt trải dài theo mặt đất.

Đôi lúc độ dài của căn nhà cũng tạo ra vài tình huống dở khóc dở cười. Theo chị Yến, khách đứng trước cửa gọi mà mình đang ở cuối nhà thì khó nghe thấy. Tuy vậy, mọi sinh hoạt vẫn tiện nghi vì mỗi phòng đều có chỗ rửa tay, nhà vệ sinh riêng. Với gia đình chị, việc đi thẳng một mạch trong nhà còn thoải mái hơn leo cầu thang.

Sau khi đăng tải, đoạn video nhanh chóng thu hút 6,5 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận. Nhiều dân mạng hài hước để lại bình luận: "Đi một hồi qua tỉnh khác luôn", "Ngang 4 m mà dài 2 km", "Trong nhà chắc phải gọi nhau bằng điện thoại", "Khéo bị lạc trong chính ngôi nhà của chính mình".

Tác giả: An Chi

Nguồn tin: znews.vn