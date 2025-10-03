Bên trong căn nhà xinh xắn NSND Công Lý sống cùng vợ trẻ

NSND Công Lý hiện sống cùng vợ trẻ Ngọc Hà trong một căn hộ chung cư tại Hà Nội. Không gian sống của nam nghệ sĩ được hé lộ qua loạt ảnh đời thường do Ngọc Hà chia sẻ. Ảnh: FB Ngọc Hà Lê
Dù bận rộn với việc đưa chồng đi điều trị hay áp lực kiếm tiền nhưng Ngọc Hà vẫn dành thời gian chăm sóc tổ ấm nhỏ. Ảnh: FB Ngọc Hà Lê
Phòng khách ấm áp với bộ sofa màu kem kết hợp bàn kính đen. Ảnh: FB Ngọc Hà Lê
Đây là nơi NSND Công Lý thường trò chuyện cùng bạn bè, người thân. Ảnh: FB Ngọc Hà Lê
Dịp Tết, phòng khách như bừng sáng với đủ các loại hoa tươi như cúc, đào, lan, quất...Ảnh: FB Ngọc Hà Lê
Ban công ngập tràn cây xanh và hoa. Ảnh: FB Ngọc Hà Lê
Không gian căn hộ thêm sinh động nhờ những bình hoa xinh xắn. Ảnh: FB Ngọc Hà Lê
