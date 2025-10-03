Thời gian:
Bên trong căn nhà xinh xắn NSND Công Lý sống cùng vợ trẻ

Căn hộ NSND Công Lý đang sống không quá rộng rãi hay cầu kỳ nhưng vẫn rất xinh xắn, tạo cảm giác ấm áp nhờ bàn tay của người vợ trẻ.

NSND Công Lý hiện sống cùng vợ trẻ Ngọc Hà trong một căn hộ chung cư tại Hà Nội. Không gian sống của nam nghệ sĩ được hé lộ qua loạt ảnh đời thường do Ngọc Hà chia sẻ. Ảnh: FB Ngọc Hà Lê

Dù bận rộn với việc đưa chồng đi điều trị hay áp lực kiếm tiền nhưng Ngọc Hà vẫn dành thời gian chăm sóc tổ ấm nhỏ. Ảnh: FB Ngọc Hà Lê

Phòng khách ấm áp với bộ sofa màu kem kết hợp bàn kính đen. Ảnh: FB Ngọc Hà Lê

Đây là nơi NSND Công Lý thường trò chuyện cùng bạn bè, người thân. Ảnh: FB Ngọc Hà Lê



Dịp Tết, phòng khách như bừng sáng với đủ các loại hoa tươi như cúc, đào, lan, quất...Ảnh: FB Ngọc Hà Lê

Ban công ngập tràn cây xanh và hoa. Ảnh: FB Ngọc Hà Lê

Không gian căn hộ thêm sinh động nhờ những bình hoa xinh xắn. Ảnh: FB Ngọc Hà Lê

