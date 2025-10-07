Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ven đường

Theo thông tin từ Công an xã Trung Lộc tỉnh (Nghệ An), vào khoảng 18h ngày 6/10, người công nhân này đang trên đường từ Khu công nghiệp Nam Cấm trở về nhà thì nghe thấy tiếng động lạ.

Lần theo âm thanh, anh phát hiện chiếc túi nilon đen bị vứt ven đường đoạn qua xóm 11, xã Trung Lộc. Mở túi ra, anh bàng hoàng thấy một bé trai mới chào đời, không quần áo, người lạnh toát nên lập tức trình báo chính quyền địa phương.

Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi.

Ngay sau đó, Công an xã Trung Lộc cùng lực lượng chức năng đã có mặt, đưa cháu bé đến Trạm y tế xã để kiểm tra và chăm sóc.

Rất may, sau khi được sưởi ấm và cho bú, sức khỏe của cháu bé đã dần ổn định, không còn dấu hiệu nguy hiểm.

Hiện bé trai chưa xác định được thân nhân, không có giấy tờ hay vật dụng cá nhân kèm theo. Trong khi chờ kết quả xác minh, cháu đang được chính quyền xã và cán bộ y tế thay nhau chăm sóc, bảo vệ.

Công an xã Trung Lộc đã phát đi thông báo khẩn tìm người thân của cháu bé. Nhiều gia đình hiếm muộn trên địa bàn bày tỏ mong muốn được nhận nuôi đứa trẻ tội nghiệp này.

Tác giả: Gia Ân

Nguồn tin: congly.vn