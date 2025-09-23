Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi cùng 15 triệu đồng và giấy tờ tùy thân

Bé gái bị bỏ rơi được mọi người phát hiện và chăm sóc.

Chính quyền đang làm các thủ tục cần thiết để giúp bé gái bị bỏ rơi tìm được người thân

Ngày 23/9, ông Vương Hồng Thái - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vạn An (tỉnh Nghệ An) xác nhận sự việc một bé gái bị bỏ rơi trên địa bàn và được chính quyền phát thông tin thông báo rộng rãi. Theo đó, nếu sau sau 7 ngày không có người thân đến nhận, địa phương sẽ làm thủ tục cho nhận con nuôi theo quy định pháp luật.

Cụ thể, khoảng 5 giờ sáng ngày 22/9, trong lúc đi thể dục, một người dân trú tại xã Vạn An, phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ lại bên đường gần trạm điện ở xóm Tiền Phong. Bên cạnh cháu có một giỏ đồ gồm quần áo, sữa, bỉm, thuốc bổ, một tờ giấy và số tiền 15 triệu đồng.

Sau khi sự việc được trình báo, chính quyền địa phương đã tiếp nhận, đưa bé gái đến Trạm Y tế xã để chăm sóc, kiểm tra sức khỏe.

Qua thăm khám, ban đầu của bác sĩ, sức khỏe cháu bé bình thường, nặng khoảng 4 cân.

Thông tin ban đầu, bé gái được xác định chào đời khoảng 20 ngày. Chính quyền xã Vạn An đang làm các thủ tục cần thiết để giúp bé gái tìm được người thân.

Tác giả: Trần Quốc Huy

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn