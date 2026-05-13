Bảy ngày kinh hoàng trong căn hộ của gã nhà giàu bạo dâm

3h ngày 1/11/2014, đường dây nóng khẩn cấp 999 reo vang, đầu bên kia là một giọng nam nói tiếng Anh, khẳng định muốn đầu thú. Khi điều phối viên hỏi, anh ta tỏ ra mất kiên nhẫn: "Các người tự đến mà xem".

Đến nhà người này điều tra, cảnh sát phát hiện hai thi thể trong căn hộ tầng 31 tòa chung cư cao cấp J Residence ở quận Wan Chai. Một thi thể trong phòng khách, thi thể thứ hai được tìm thấy trong chiếc valy ngoài ban công, đã chết khoảng một tuần.

Cảnh sát thu thập chứng cứ trong căn hộ. Ảnh: The Standard

Thủ phạm là Rurik Jutting, 29 tuổi, cố vấn đầu tư ngân hàng người Anh. Rurik vốn có tương lai đầy hứa hẹn, nhưng do áp lực công việc, anh ta rơi vào vòng xoáy ma túy và các hành vi tình dục lệch lạc, dẫn đến việc tra tấn và sát hại dã man hai phụ nữ Indonesia.

Nạn nhân đầu tiên là Sumarti Ningsih (23 tuổi), có một con trai 5 tuổi ở Indonesia. Vì cuộc sống khó khăn, cô trốn gia đình sang Hong Kong làm gái mại dâm. Nạn nhân thứ hai là Seneng Mujiasih (26 tuổi), vừa làm giúp việc vừa bán dâm tại khu phố đèn đỏ ở Wan Chai.

Cú trượt dài của kẻ có IQ hơn người

Rurik xuất thân từ một gia đình giàu có, chỉ số IQ 137 - thuộc nhóm 1% người có chỉ số IQ cao nhất. Sau khi tốt nghiệp khoa luật và lịch sử của Đại học Cambridge, hắn làm việc cho các ngân hàng đầu tư của Anh và Mỹ, nhanh chóng thăng tiến với mức lương hàng năm 270.000 bảng Anh.

Tuy nhiên, năm 2012, do những sai phạm trong việc bán các sản phẩm đầu tư của ngân hàng, Rurik bị cấp trên khiển trách và thuyên chuyển đến chi nhánh Hong Kong vào năm 2013.

Vốn tự cao, Rurik coi đây là "bước ngoặt tiêu cực" trong sự nghiệp và cảm thấy việc bị chuyển đến Hong Kong là do cấp trên sắp xếp để loại bỏ mình.

Thời điểm này, Rurik uống rượu mất kiểm soát, vì phải uống rất nhiều mới có thể ngủ được. Hắn đã gặp bác sĩ tâm thần một thời gian ngắn, tâm sự rằng thường cảm thấy buồn bã và dễ khóc ở nơi làm việc.

Khi đến Hong Kong vào tháng 10/2013, Rurik thường uống hết 3/4 chai vodka để ngủ, đồng thời sử dụng cocaine. Hắn nói đã giấu cocaine qua đường hậu môn trên chuyến bay.

Rurik ngày càng cảm thấy chán nản và bi quan khi sống ở xứ Cảng thơm, dành nhiều thời gian ở nhà uống rượu và chơi game trên máy tính. Hắn còn có những sở thích tình dục cực đoan và ám ảnh với phim khiêu dâm bạo lực. Rurik bắt đầu mua dâm từ năm 2009 và theo thời gian, hành vi của hắn ngày càng hung bạo.

Đến 2014, Rurik "mất kiểm soát hoàn toàn". Hắn thường xuyên sử dụng cocaine trong nhiều ngày liền. Có lần, hắn bỏ lỡ một cuộc họp đã lên lịch ở London và nói với sếp rằng mình bị HIV. Rurik bắt đầu thèm thuốc liên tục, cân nặng tăng vọt và ngừng đi làm trong hai tuần trước án mạng. Thay vào đó, hắn dành hàng giờ xem và đọc các nội dung khiêu dâm bạo lực.

Rurik từng cố tìm kiếm đàn ông trên ứng dụng Grindr để quan hệ tình dục, sau đó nói với một nhà tâm lý học rằng hắn đã "cố gắng làm mọi thứ có thể để có những trải nghiệm mới", nhưng mô tả mọi thứ đều "đáng thất vọng".

Rurik từng có nhiều bạn gái nhưng các mối quan hệ luôn ngắn ngủi, dài nhất không quá hai năm rưỡi.

7 ngày kinh hoàng trong căn hộ

Khoảng 3h ngày 25/10/2014, Rurik đưa Sumarti Ningsih về căn hộ, sau khi đề nghị trả tiền để quan hệ tình dục.

Trước đó, Rurik từng liên hệ với Sumarti qua trang web mua bán dâm và hẹn gặp tại khách sạn. Tuy nhiên, do hắn quá thô bạo, Sumarti đã trả lại một nửa số tiền và yêu cầu rời đi. Sumarti ban đầu từ chối đề nghị lần thứ hai của Rurik, nhưng không thể cưỡng lại cám dỗ của 8.000 HKD nên đồng ý giao dịch.

Ác mộng của Sumarti bắt đầu khi Rurik đánh đập, cưỡng bức cô. Sau đó, hắn giam cầm và tra tấn cô bằng kìm, thắt lưng, đồ chơi tình dục, đồng thời quay video cảnh tra tấn bằng điện thoại.

Đến ngày 27, Rurik hưng phấn bất thường sau khi sử dụng cocaine. Hắn trói Sumarti bằng thắt lưng rồi đánh liên tục, lạm dụng tình dục, tra tấn. Tại đó, hắn dùng dao sát hại nạn nhân rồi quay video, chụp ảnh hiện trường.

Rurik khai rằng lúc tỉnh lúc mê khi gây án do cocaine: "Khi cocaine bớt ảnh hưởng, tôi thấy khá hối hận, tôi liên tục nói yêu cô ấy", hắn khai trong một cuộc thẩm vấn với cảnh sát. Tuy nhiên, trong cuộc thẩm vấn khác, Rurik nói chưa tra tấn Sumarti nhiều như mong muốn trước khi giết cô.

Xác định Sumarti đã chết, Rurik cho thi thể vào một túi nhựa lớn, bỏ vào valy chuyển ra ban công.

Rurik Jutting cười khi ngồi trên xe cảnh sát. Ảnh: AFP

Sau vài ngày sống chung với thi thể, vào 31/10, Rurik lên kế hoạch tra tấn nạn nhân thứ hai. Hắn mua các dụng cụ, bao gồm giấy nhám, đinh và đèn khò, rồi quay video bằng iPhone, mô tả cách sử dụng chúng để tra tấn nạn nhân.

Đêm đó, Rurik gặp Seneng Mujiasih trong một quán bar ở Wan Chai và đề nghị trả 10.000 HKD để quan hệ tình dục. Tại căn hộ, Seneng nhìn thấy dụng cụ bạo dâm nên từ chối tiếp tục, la hét chửi bới. Rurik dí dao vào cổ cô, nói sẽ giết nếu cô tiếp tục chống cự. Trong lúc giằng co, Rurik cứa cổ nạn nhân.

Rurik nói với cảnh sát: "Tôi đang săn mồi và không may cô ta lại là kẻ bị săn đuổi".

Sau khi dùng thêm cocaine, Rurik cho biết đã nghĩ đến việc tự tử, nhưng cuối cùng lại gọi số 999. Hắn cũng gọi cho sếp và nói: "Tôi đang gặp rắc rối lớn, ông cần phải làm gì đó để cứu vãn danh tiếng của ngân hàng".

Kẻ ác trả giá

Trong quá trình thẩm vấn, Rurik tỏ ra ăn năn, hai lần xin lỗi các nạn nhân và gia đình.

Nhưng theo bác sĩ Kavin Chow, chuyên gia của bên công tố, Rurik vẫn tiếp tục tưởng tượng về việc cưỡng hiếp và bắt cóc ngay cả khi bị tạm giam tại một trung tâm tâm thần.

Rurik không nhận tội giết người, nhưng nhận tội ngộ sát với lý do suy giảm năng lực nhận thức do chứng rối loạn nhân cách ái kỷ và rối loạn bạo dâm tình dục, cùng việc lạm dụng ma túy và rượu.

Tại tòa, luật sư mô tả mặt tối đằng sau cuộc sống hào nhoáng bề ngoài của Rurik, bị ảnh hưởng bởi ma túy, bạo dâm và mắc chứng rối loạn nhân cách nghiêm trọng.

Tuy nhiên, khi tuyên án, thẩm phán nhận định rằng đạo đức của bị cáo đã bị tha hóa bởi ma túy, tình dục và rượu. Ông mô tả bị cáo là "kẻ cực kỳ nguy hiểm", đã gây ra "một trong những vụ án kinh hoàng nhất ở Hong Kong". Thẩm phán cho rằng bị cáo quay video cảnh tra tấn và giết người chỉ vì cảm thấy tự hào về điều đó, không tin rằng bị cáo thực sự hối hận về những gì đã làm với các nạn nhân. Ông tuyên án tù chung thân đối với Rurik, tháng 11/2016.

Lao động nhập cư người Indonesia ở Hong Kong đòi công lý cho các nạn nhân. Ảnh: Sky News

Theo các chuyên gia tâm lý tội phạm, dù hung thủ có trí thông minh cao, nhưng công việc không như ý đã dần dẫn hắn tìm đến những phương pháp sai lầm để đối phó với cảm xúc tiêu cực, hình thành những thói xấu như nghiện rượu, ma túy và đắm chìm trong nội dung bạo dâm.

Sau khi bị bắt, Rurik khai với cảnh sát rằng đã sử dụng cocaine và bị ảo giác, cảm thấy buồn bã trong lúc gây án nhưng không thấy tội lỗi. Theo các nhà tâm lý học lâm sàng, hung thủ mắc chứng rối loạn sử dụng rượu và ma túy; vào thời điểm gây án, hắn say rượu và sử dụng cocaine, dẫn đến tâm trạng hưng phấn, kích động, rối loạn tâm thần, ảo giác và giảm khả năng tự kiểm soát. Hắn còn có sở thích tình dục kỳ lạ, nghiện phim bạo dâm và khao khát hiện thực hóa những tưởng tượng bạo lực của mình để đạt được kích thích và thỏa mãn.

Do đó, việc xây dựng những thói quen sinh hoạt và sở thích lành mạnh là rất quan trọng cho sự phát triển thể chất và tinh thần của mỗi cá nhân, vừa giúp tăng cường khả năng phục hồi tâm lý vừa nuôi dưỡng thái độ tích cực với cuộc sống, giúp con người chống chịu tốt hơn trước nghịch cảnh.

Tác giả: Tuệ Anh

Nguồn tin: vnexpress.net