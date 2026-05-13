Cô giáo Phạm Thị Trang Nhung, Trường Trung học phổ thông chuyên Biên Hòa (Ninh Bình) ôn luyện cho đội tuyển Vật lý trước kì thi Quốc gia. (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)

Bằng sự say mê, yêu nghề và tình yêu với học trò, những năm qua, cô giáo Phạm Thị Trang Nhung, Trường Trung học Phổ thông chuyên Biên Hòa (Ninh Bình) luôn tận tụy truyền đam mê học tập môn Vật lý cho nhiều thế hệ học trò của mình.

Cô được mọi người yêu mến gọi là người “truyền lửa” cho học trò chinh phục Olympic Vật lý quốc tế.

Gieo niềm đam mê bằng sự tận tâm

Sinh năm 1987, là cựu học sinh của Trường Trung học phổ thông chuyên Biên Hòa, sau khi tốt nghiệp đại học, cô giáo Phạm Thị Trang Nhung trở về công tác tại chính ngôi trường mình từng học với hành trang mang theo là tình yêu với mái trường và niềm say mê dành cho môn Vật lý.

Từ những ngày đầu đứng lớp còn nhiều bỡ ngỡ, cô không ngừng học hỏi, trau dồi chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy để từng bước khẳng định mình.

Hơn 10 năm đứng trên bục giảng, cô Nhung trở thành người đồng hành thân thiết của nhiều thế hệ học sinh, nhất là những em theo đuổi môn Vật lý chuyên sâu.

Không chỉ đảm nhiệm tốt công tác giảng dạy trên lớp, cô Nhung còn tham gia chủ nhiệm, trực tiếp bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi và đội tuyển quốc gia.

Ở mỗi vai trò, cô luôn thể hiện sự tận tâm, trách nhiệm, sẵn sàng dành thời gian, công sức để hỗ trợ định hướng cho học sinh. Với cô, mỗi giờ lên lớp không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là cơ hội để khơi dậy niềm đam mê, giúp học trò thêm tự tin, chinh phục những thử thách phía trước.

Chia sẻ về cách khơi dậy niềm đam mê với môn Vật lý cho học sinh, cô Nhung cho biết, để giúp học trò yêu thích với môn Vật lý cần phải khơi dậy sự tò mò và hứng thú ở học sinh, giúp các em có niềm đam mê môn học này mỗi ngày.

"Môn Vật lý không bắt đầu bằng những công thức khô cứng hay những định luật khó nhớ, mà được khơi mở từ những câu hỏi, những tình huống gần gũi với đời sống hàng ngày. Từ cách đặt vấn đề, học sinh được dẫn dắt từng bước để tự tìm lời giải, tự khám phá bản chất của hiện tượng, thay vì tiếp cận kiến thức một cách thụ động," cô Nhung nói.

Cô giáo Phạm Thị Trang Nhung hướng dẫn các học sinh đội tuyển Vật lý Trường Trung học Phổ thông chuyên Biên Hòa (Ninh Bình) ôn luyện, chuẩn bị cho kỳ thi Quốc gia. (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)

Đặc biệt, trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, cô Nhung áp dụng phương pháp “tự học có hướng dẫn.” Trước mỗi vấn đề, cô sẽ gợi mở, sau đó để học sinh chủ động nghiên cứu, trình bày chuyên đề, rồi cùng cô phân tích, mở rộng. Cách học này giúp các em rèn tư duy phản biện, kỹ năng trình bày logic và sẵn sàng tham gia các đấu trường quốc gia, quốc tế.

Nhiều thế hệ học sinh nhà trường mỗi khi nhắc đến cô đều có chung một nhận xét, cô Trang Nhung vừa là người truyền đạt kiến thức vừa đồng hành bền bỉ cùng học sinh qua từng giai đoạn. Cô giống như một người bạn, người chị luôn đồng hành chia sẻ cùng với học sinh.

Em Bùi Anh Tú, học sinh lớp 11 chuyên Vật lý, đội tuyển Olympic Vật lý quốc tế Việt Nam năm 2026 cho biết: "Cô luôn theo sát chúng em, kịp thời định hướng, tháo gỡ những vấn mắc cho học sinh. Có những thời điểm căng thẳng trước kỳ thi, sự sẻ chia và thấu hiểu từ cô trở thành điểm tựa giúp học sinh thêm vững vàng, tự tin và bản lĩnh."

Em Đào Xuân Bách, lớp 12 Chuyên Vật Lý cho biết thêm: "Cô Trang Nhung là một cô giáo rất nhiệt huyết, có tâm với nghề, cô luôn tìm cách hướng dẫn bọn em, giúp bọn em tìm ra niềm đam mê với môn học. Trong quá trình học tập trên lớp, em cũng thường xuyên đặt các câu hỏi cho cô trong các bài toán, các đề bài để cùng tìm ra hướng giải quyết, tìm ra nhiều cách giải mới hay hơn."

Dấu ấn trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi

Từ những nỗ lực bền bỉ qua từng năm học, nhiều thế hệ học sinh do cô Nhung trực tiếp bồi dưỡng đạt thành tích cao tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Không ít em tiếp tục vươn ra sân chơi quốc tế mang về những kết quả đáng tự hào, góp phần khẳng định chất lượng giáo dục của trường chuyên Biên Hòa. Với cô, mỗi thành công của học trò không chỉ là kết quả của quá trình học tập mà còn là số mốc trưởng thành đáng trân trọng.

Chỉ tính trong 5 năm gần đây (từ năm học 2020-2021 đến 2025-2026), cô Trang Nhung đã ghi dấu ấn đặc biệt trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Vật Lý của các đội tuyển quốc gia, quốc tế.

Dưới sự dẫn dắt của cô cùng các thầy giáo trong ban huấn luyện, các đội tuyển liên tiếp đạt thành tích cao; nhiều năm liền, 100% học sinh tham gia đội tuyển đều đoạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Nổi bật là em Lê Việt Hoàng giành huy chương Bạc tại Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2022. Năm học 2025-2026, cô tiếp tục bồi dưỡng em Bùi Anh Tú trở thành gương mặt tiêu biểu khi là học sinh lớp 11 nhưng vượt qua nhiều thí sinh lớp 12 để đoạt giải Nhất môn Vật lý quốc gia và được chọn vào đội tuyển Olympic Vật lý quốc tế Việt Nam năm 2026 tham dự kỳ thi sắp tới.

Cô giáo Phạm Thị Trang Nhung trong giờ dạy môn Vật lý. (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)

Theo cô Phạm Thị Trang Nhung, điều quan trọng nhất trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi là truyền cảm hứng, phương pháp tự học và tư duy nghiên cứu cho học trò.

“Kiến thức mình truyền đạt có khi không nhanh bằng các em tự học nhưng các em cần phương pháp, niềm cảm hứng và đam mê để tự khám phá. Kỷ niệm đáng nhớ nhất với tôi là học sinh thường xuyên tranh luận, phản biện đến cùng để tìm ra lời giải tối ưu”, cô chia sẻ.

Đánh giá về cô Trang Nhung, thầy Phạm Thành Công, tổ trưởng tổ Vật Lý- Công nghệ, Trường Trung học Phổ thông chuyên Biên Hòa cho biết cô Trang Nhung là cô giáo yêu nghề, nhiệt tình, tận tụy có chuyên môn vững vàng và luôn đổi mới phương pháp giảng dạy. Trong công việc, cô thân thiện, cởi mở với đồng nghiệp và luôn chủ động trao đổi chuyên môn để cùng nâng cao chất lượng giảng dạy.

Cô Nguyễn Thị Bích Hằng, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông chuyên Biên Hòa, nhận xét cô Trang Nhung là nhà giáo tâm huyết, trách nhiệm, hết lòng vì học sinh.

Trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, cô luôn chủ động tìm tòi, cập nhật kiến thức mới và tài liệu chuyên sâu để nâng cao chất lượng đội tuyển. Vì vậy, nhiều năm liền cô được nhà trường tin tưởng giao nhiệm vụ phụ trách đội tuyển học sinh giỏi.

Với những nỗ lực trong giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi, cô Phạm Thị Trang Nhung nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; được tặng Bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam (cũ), Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam (cũ), Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục Việt Nam… Cô cũng được vinh danh tại lễ trao Giải thưởng giáo viên tiêu biểu toàn quốc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đinh Thị Lụa đánh giá, Trường Trung học phổ thông chuyên Biên Hòa là cái nôi đào tạo học sinh giỏi của tỉnh Ninh Bình. Thành tích của học sinh tại các kỳ thi khu vực và quốc tế có đóng góp quan trọng của những giáo viên tâm huyết như cô Phạm Thị Trang Nhung. Đây là minh chứng cho tinh thần hiếu học, ý chí vươn lên và khát vọng chinh phục tri thức của thầy và trò vùng đất Ninh Bình.

Bằng tình yêu nghề và sự tận tâm với học trò, cô giáo Phạm Thị Trang Nhung vẫn bền bỉ truyền đam mê Vật lý cho nhiều thế hệ học sinh. Những thành quả hôm nay không chỉ là kết quả của sự nỗ lực từ cô và trò, mà còn khẳng định giá trị của sự đồng hành, tận tụy của người giáo viên âm thầm chắp cánh cho những ước mơ bay xa.

Với cô Nhung, mỗi thế hệ học sinh tự tin bước ra và tỏa sáng trên bầu trời học thuật chính là phần thưởng ý nghĩa nhất./.

Tác giả: Đại Nghĩa

Nguồn tin: vietnamplus.vn