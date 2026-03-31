Kinh hoàng xe container tông xe máy rồi lật ngang, 3 người t.ử v.o.n.g

Ngày 31-3, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, ông Lê Châu D. (SN 1985, ngụ phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) lái xe container BKS: 77H-055.03 kéo theo rơ-moóc 77R-048.10 chở dăm keo lưu thông trên tuyến ĐT647.

Khi đến Km17 tuyến ĐT647 (thuộc thôn Phú Tâm, xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk), xe container tông vào xe máy BKS: 78AK-044... do ông La Lan C. (SN 1970, ngụ xã Phú Mỡ) điều khiển, chở theo ông La Thanh N. (SN 1957, ngụ cùng xã) đi theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến ông C. và ông N. tử vong tại chỗ. Tài xế D. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên nhưng tử vong sau đó.

Tại hiện trường, xe container lật nghiêng, đè xe máy.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân do tài xế xe container đi lấn sang phần đường bên trái theo chiều lưu thông, dẫn đến vụ tai nạn.

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động