Cục CSGT cảnh báo việc phơi thóc lúa trên đường sau vụ tai nạn làm 2 người chết

Camera ghi lại vụ tai nạn làm 2 người chết - Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông

Từ clip hiện trường vụ tai nạn xảy ra chiều 12-5 tại xã Trường Lưu (tỉnh Hà Tĩnh), Cục Cảnh sát giao thông cho rằng việc lái xe đi từ đường nhánh ra đường chính, từ ngõ ra đường… là một trong những nguyên nhân xảy ra tai nạn.

Nhiều tài xế, đặc biệt ở khu vực nông thôn, còn thiếu ý thức nhường đường, dừng xe quan sát khi đi từ ngõ, đường nhánh ra đường chính hoặc tập trung quan sát, giảm tốc độ khi tới nơi giao nhau.

"Trong clip, mặc dù tài xế xe tải đã nhấn còi cảnh báo liên tục, người đi xe máy điện vẫn không quan sát, dừng lại để nhường đường cho xe tải trên đường chính.

Lái xe tải quan sát thấy xe đạp điện đi từ ngõ ra đường chính nên đã bấm còi cảnh báo, đã nhìn thấy phía trước đường có thóc lúa đang phơi làm hẹp phần đường xe chạy, nhưng không giảm được tốc độ có thể dừng lại bảo đảm an toàn, không để xảy ra tai nạn", Cục Cảnh sát giao thông phân tích.

Trong trường hợp này, cơ quan cảnh sát điều tra sẽ xem xét, đánh giá tốc độ của xe tải, sự tập trung và thao tác lái xe, hệ thống phanh, lốp, tải trọng xe...

Cục Cảnh sát giao thông cũng nhấn mạnh việc phơi thóc lúa ra đường là vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ (sử dụng kết cấu hạ tầng đường bộ trái quy định), làm hẹp phần đường xe chạy, gây mất an toàn cho phương tiện lưu thông.

Nếu để xảy ra hậu quả thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản của người đi đường, tùy theo tính chất mức độ sẽ bị xử phạt hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cản trở giao thông đường bộ, theo quy định tại Điều 261 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, khoảng 14h ngày 12-5, tại đường ĐH36 đoạn qua cổng chào thôn Phúc Trường (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh), ô tô tải biển số 37C-128.92 do N.T.C. (sinh năm 1992) cầm lái va chạm với xe máy điện do ông N.H.T. (sinh năm 1970) cầm lái. Trên xe máy điện còn chở bà N.T.S. (sinh năm 1940). Vụ tai nạn khiến ông T. và bà S. tử vong tại chỗ.

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ