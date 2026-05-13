Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh rà soát công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Văn An – Tỉnh uỷ viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy, thủ trưởng các phòng ban cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Tại Hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện từng công việc đảm nhiệm. Theo đó, đến nay mọi công tác chuẩn bị cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đã triển khai theo đúng tiến độ, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch cho nhiệm vụ diễn tập; tiến hành khảo sát, xác định các khu vực thực binh, chuẩn bị thao trường, tổ chức huấn luyện, phương án tổ chức thực binh… Công tác xây dựng và sửa chữa sở chỉ huy diễn tập đang được đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo tính bí mật, bền vững và sát với tình hình thực tế...

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Vũ Văn Tùng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh biểu dương, đánh giá cao công tác chuẩn bị của các cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị, trong đó đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa Sở chỉ huy diễn tập, quá trình thi công phải theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng công trình và yếu tố bí mật. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị làm công tác chuẩn bị, luyện tập thuần thục các nội dung diễn tập; chuẩn bị tốt nhất về cơ sở vật chất, sẵn sàng bước vào thực hiện nhiệm vụ diễn tập đạt kết quả, chất lượng cao, bảo đảm an toàn về mọi mặt.

Tác giả: Trọng Kiên

Nguồn tin: nghean.gov.vn