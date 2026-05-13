"Trùm" ma túy Bùi Đình Khánh được bạn gái giúp sức bỏ trốn như thế nào?

Sáng 13-5, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Đình Khánh cùng 18 đồng phạm với nhiều tội danh, một trong những bị cáo nhận được sự chú ý từ dư luận là Triệu Nguyễn Hoài Thương (SN 2005, trú xã Thượng Quan, tỉnh Thái Nguyên), bạn gái của Khánh, người bị xét xử về tội che giấu tội phạm.

Trước phiên tòa này, Thương được cho tại ngoại.

Bị cáo Triệu Nguyễn Hoài Thương tại phiên tòa sơ thẩm

Trong sáng 13-5, HĐXX đã làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo Triệu Nguyễn Hoài Thương trong việc giúp sức cho Khánh bỏ trốn.

Theo cáo trạng, khoảng hơn 21 giờ ngày 17-4-2025, sau khi bỏ trốn đến khu vực đồi thông Yên Lập (phường Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh), Khánh đã gọi cho Lò Văn Minh (bạn của Khánh) 5 cuộc qua Zalo nhưng Minh không nghe máy.

Đến 21 giờ 18 phút cùng ngày, Khánh gọi điện, nhắn tin cho Thương và Triệu Thị Hiền (bạn gái của Hà Thương Hải) để thông báo việc Hải bị bắt, còn Khánh đang bỏ trốn.

Sau đó, Khánh vào khu tập thể quân y ở chân đồi Yên Lập lấy trộm quần áo treo trên dây phơi và mặc để thay đổi đặc điểm nhận dạng ban đầu, tránh sự truy tìm của công an. Để xóa dấu vết liên lạc, Khánh đã vứt bỏ 2 điện thoại cá nhân.

Thời điểm này, Hiền và Thương đã biết việc Khánh, Hải thực hiện hành vi mua bán ma túy số lượng lớn, sử dụng súng để giết người.

Tuy nhiên, Thương vẫn cố tìm cách đặt taxi đón Khánh thông qua việc gọi cho tổng đài nhiều hãng taxi.

Đến 0 giờ 29 phút ngày 18-4-2025, anh N.K.C. (lái xe taxi) liên lạc với Thương, đồng ý nhận chở khách và yêu cầu cung cấp thời gian, địa điểm đón cụ thể. Thương bảo sẽ thông báo cho lái xe sau do Khánh chưa cho biết chính xác vị trí đón ở đâu.

Để che giấu việc liên lạc, Khánh sử dụng số điện thoại của Bùi Xuân Hiến gọi cho Thương và yêu cầu tìm, kết bạn với một tài khoản Telegram tên "BXH" của Khánh.

Thương làm theo chỉ dẫn nhưng không tìm được tài khoản này. Do đang ở phòng trọ của Hiền nên Thương đã bảo Hiền tìm, kết bạn và nhắn tin với tài khoản "BXH".

Khánh gọi điện thoại bảo Hiền báo với Thương tìm đặt xe taxi và đổi vị trí đón tại phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh.

Thương đã liên lạc với tài xế N.K.C. để bảo di chuyển về vị trí đón Khánh. Anh N.K.C. lấy lý do là đi đón người ở xa nên yêu cầu tạm thanh toán trước 1,5 triệu đồng tiền cước. Thương đồng ý và chuyển khoản cho anh N.K.C.

Thương yêu cầu anh N.K.C. di chuyển dần về phường Mạo Khê, khi đến nơi sẽ thông báo vị trí cụ thể sau. Anh N.K.C. đồng ý thực hiện.

Sau đó, Thương gọi cho Khánh hỏi vị trí cụ thể nhưng không được.

Đến hơn 0 giờ ngày 18-4-2025, Khánh gọi cho Thương, yêu cầu bố trí taxi đón ở TP Đông Triều (cũ) nhưng không nói rõ vị trí.

Bị cáo Bùi Đình Khánh tại phiên tòa sơ thẩm

Khoảng 35 phút sau, Hiến chở Khánh đến khu vực đường tránh thuộc khu Vĩnh Tuy 2, phường Mạo Khê. Tại đây, Khánh sử dụng tài khoản "BXH" nhắn tọa độ cho Thương bố trí taxi đến đón.

Khánh mượn điện thoại gọi cho Thương nhiều lần để thống nhất thời gian, địa điểm đón nhưng thấy không đảm bảo nên chưa chốt vị trí cụ thể. Cuối cùng, Khánh không còn ý định đi taxi do Thương đặt nữa.

Sau đó, Thương không liên lạc được với Khánh nên báo anh N.K.C. để hủy chuyến và yêu cầu hoàn lại 500 ngàn đồng vào tài khoản ngân hàng.

Rạng sáng 18-4, Khánh tiếp tục di chuyển bằng nhiều phương tiện từ Quảng Ninh qua Hải Dương rồi lên Hà Nội. Trên đường đi, Khánh nhiều lần gọi điện nhờ bạn bè liên hệ người quen để mở cửa phòng trọ cho mình ẩn náu nhưng không thành.

Khoảng 9 giờ ngày 18-4, Khánh thuê taxi khác đi Phú Thọ rồi nhờ người quen vay 10 triệu đồng để tiếp tục bỏ trốn. Sau khi nhận tiền mặt, Khánh đổi hướng di chuyển vào miền Nam.

Khi đến phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, Khánh bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Bùi Đình Khánh (SN 1994, trú tại phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh) được xác định giữ vai trò trung tâm trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng và sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng chức năng. Bùi Đình Khánh được xác định đã sử dụng súng AK bắn về phía lực lượng Công an khiến thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh, hy sinh ngày 17-4-2025. Bùi Đình Khánh bị xét xử về các tội "Giết người", "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người lao động