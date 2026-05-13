Hà Lan cách ly 12 nhân viên y tế sau sự cố xử lý mẫu bệnh phẩm liên quan virus Hanta

Bệnh viện Radboudumc ở thành phố Nijmegen của Hà Lan cho biết 12 nhân viên sẽ phải cách ly trong vòng 6 tuần. Bệnh viện nhấn mạnh nguy cơ lây nhiễm là “rất thấp” và các hoạt động điều trị bệnh nhân vẫn diễn ra bình thường.

Máy bay chở những hành khách được sơ tán từ tàu Hondius hạ cánh tại căn cứ Không quân Eindhoven, Hà Lan, ngày 12/5. Ảnh: Reuters.

Động thái này cho thấy những khó khăn trong việc nhanh chóng triển khai và áp dụng các quy trình kiểm soát nghiêm ngặt đối với chủng virus Hanta gây ra ổ dịch trên tàu du lịch Hondius. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hiện đã nâng số ca nhiễm xác nhận trong đợt bùng phát lên 9 ca, tăng thêm 2 ca so với ngày trước đó.

Tổng Giám đốc WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, cảnh báo có thể sẽ xuất hiện thêm các ca nhiễm mới do thời gian ủ bệnh kéo dài, song khẳng định tình hình hiện nay “không phải đại dịch” và “không giống COVID-19”. Dù virus Hanta có thể gây tử vong, loại virus này không dễ lây truyền từ người sang người.

Hôm 7/5, bệnh viện Radboudumc tiếp nhận một bệnh nhân nhiễm virus Hanta.

Bộ trưởng Y tế Hà Lan Sophie Hermans cho biết trước Quốc hội rằng các quy trình nghiêm ngặt đã được áp dụng, nhưng chưa phải là “mức nghiêm ngặt nhất” dành riêng cho chủng virus Hanta này.

“Khả năng nhân viên bị lây nhiễm là nhỏ, nhưng vì chúng tôi biết đây là loại virus nguy hiểm nên bệnh viện quyết định thận trọng tối đa”, bà Hermans nói.

Bà cũng nhấn mạnh tình hình hiện nay hoàn toàn khác COVID-19 và bày tỏ tin tưởng rằng với kiến thức hiện có cùng các biện pháp kiểm soát đang được triển khai, virus vẫn có thể được khống chế.

Sau khi toàn bộ hành khách rời tàu tại quần đảo Canary của Tây Ban Nha, tàu Hondius đã rời cảng trở về Hà Lan vào tối 11/5 với 25 thành viên thủy thủ đoàn, cùng một bác sĩ và một y tá trên tàu. Công ty chủ quản Oceanwide Expeditions cho biết con tàu dự kiến cập cảng Hà Lan vào ngày 17/5.

Từ khi đợt bùng phát bắt đầu, đã có ba người tử vong, gồm một cặp vợ chồng người Hà Lan và một công dân Đức. Virus Hanta thường lây từ loài gặm nhấm hoang dã sang người, nhưng trong một số trường hợp hiếm hoi có thể lây giữa người với người khi tiếp xúc gần.

Ngoài 9 ca xác nhận, WHO còn ghi nhận 2 ca nghi nhiễm: một trường hợp tử vong trước khi được xét nghiệm và một trường hợp trên đảo Tristan da Cunha ở Nam Đại Tây Dương, nơi không có điều kiện xét nghiệm.

Theo WHO, tất cả các trường hợp hiện được cho là đã phơi nhiễm trong chuyến hải trình hoặc trước khi lên tàu Hondius. Các ca nghi nhiễm đã được cách ly và giám sát y tế nghiêm ngặt nhằm giảm thiểu nguy cơ lây lan tiếp theo.

Ông Tedros cho biết khả năng xuất hiện thêm ca bệnh là có thể xảy ra vì hành khách đã có “rất nhiều tương tác” trước khi virus được phát hiện.

“Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy đây là khởi đầu của một ổ dịch lớn hơn, nhưng tình hình có thể thay đổi và do thời gian ủ bệnh kéo dài, chúng ta có thể ghi nhận thêm các ca nhiễm trong những tuần tới”, ông nói.

WHO cũng xác nhận toàn bộ hành khách rời tàu ở các chặng trước đã được truy vết, đồng thời yêu cầu các quốc gia liên quan triển khai quy trình kiểm soát phù hợp để ngăn virus lây lan.

Các ca xác nhận khác còn bao gồm một hành khách người Pháp được phát hiện dương tính sau khi tàu cập cảng tại quần đảo Canary hôm 11/5. Người này hiện đang điều trị tích cực nhưng tình trạng ổn định.

Tại Mỹ, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh cho biết 18 hành khách từ tàu Hondius đã được đưa về nước và cách ly. Một hành khách có kết quả dương tính yếu hiện đang được điều trị trong đơn vị cách ly sinh học tại bang Nebraska.

