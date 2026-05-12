Khoảnh khắc xúc động khi ông Thaksin đoàn tụ với con gái bên ngoài nhà tù

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra ôm con gái Paetongtarn khi ra tù - Ảnh: AFP

Theo báo Nation Thailand, khoảng 7h40 ngày 11-5, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra chính thức rời nhà tù trung ương Klong Prem sau khi được ân xá.

Tại cổng trại giam, gia đình, các nghị sĩ Đảng Pheu Thai cùng đông đảo người ủng hộ đã có mặt đón ông.

Đến khoảng 8h40, trên trang Instagram cá nhân, cựu Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra - con gái ông Thaksin - đăng tải bức ảnh chụp cùng cha.

Theo báo Thairath, hình ảnh được ghi lại trong chiếc Mercedes-Maybach mang biển số Phor Thor 4444 Bangkok, khi hai cha con đang di chuyển đến Văn phòng Quản chế số 1, khu vực Phran Nok, để hoàn tất thủ tục gắn vòng giám sát điện tử.

Trong bài đăng, bà viết ngắn gọn: "Welcome back daddy" (Chào mừng cha trở về) kèm biểu tượng trái tim. Cả hai xuất hiện với nụ cười rạng rỡ trong ngày đoàn tụ.

Bà Paetongtarn đăng tải hình ảnh chụp cùng cha sau khi ông ra tù - Ảnh: THAIRATH

Đến 10h10, bà tiếp tục chia sẻ thêm ảnh chụp cùng cha và các thành viên gia đình, đi kèm những lời chia sẻ xúc động.

"Điều quan trọng nhất ngày hôm nay là chúng ta có nhau. Con cảm ơn cha vì đã luôn giữ vững tinh thần để chúng con không phải lo lắng, ngay cả khi chính cha đang ở trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Cha luôn nói rằng nếu cha đau khổ, các con sẽ còn khổ tâm hơn gấp bội.

Con cũng cảm ơn các anh chị em và các thành viên trong gia đình đã luôn sát cánh bên nhau. Dù mẹ không xuất hiện trong bức ảnh này, con vẫn muốn gửi lời tri ân chân thành nhất tới mẹ.

Ngay cả khi đã ở tuổi 70, mẹ vẫn luôn là trụ cột, là vòng tay ấm áp mang lại cảm giác bình yên và an toàn cho tất cả chúng con.

Cuối cùng, xin cảm ơn bạn bè, các anh chị em trong Đảng Pheu Thai và người dân đã luôn đồng hành cùng gia đình trong những ngày gian khó nhất. Điều này thực sự có ý nghĩa vô cùng lớn lao. Yêu tất cả mọi người bằng cả trái tim. #daddyshome", bà viết.

Bà Paetongtarn đăng tải hình ảnh chụp cùng cha và thành viên trong gia đình - Ảnh: THAIRATH

Trong thời gian ông Thaksin bị giam tại Klong Prem, bà Paetongtarn đã nhiều lần đến thăm cha.

Ở lần gặp gần nhất vào ngày 7-5, bà Paetongtarn cho biết ông Thaksin đang rất hạnh phúc vì đây là lần cuối cùng gia đình phải trò chuyện với ông qua song sắt.

Trả lời câu hỏi về định hướng chính trị của cha, bà Paetongtarn cho biết hai người không bàn đến vấn đề này mà chỉ nói về cuộc sống, chuyện con cháu và gia đình. Theo bà, ưu tiên hiện tại của ông Thaksin là chăm sóc sức khỏe.

Tác giả: Xuân Thảo

Nguồn tin: tuoitre.vn