Xác minh clip xe Mercedes dừng đỗ, chặn cả dòng xe trên cao tốc 2 làn

Hình ảnh ô tô Mercedes chặn đầu khiến giao thông bị ùn ứ trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai - Ảnh: D.C.

Ngày 13-5, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 - Cục Cảnh sát giao thông đang xác minh đoạn clip ghi lại cảnh 2 người đàn ông đi trên ô tô Mercedes có dấu hiệu chặn đầu xe đầu kéo trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Sự việc được lan truyền trên mạng xã hội với một đoạn clip dài 24 giây. Chiếc xe Mercedes màu đen đỗ phía trước xe đầu kéo.

Nơi xảy ra sự việc là đoạn cao tốc có 2 làn xe cho cả 2 chiều, không có dải phân cách cứng, nền đường có vạch kẻ không được phép vượt.

Hai người đàn ông từ trên xe Mercedes sau đó đi xuống, lời qua tiếng lại với tài xế ô tô đầu kéo. Hành động trên khiến khoảng 10 chiếc ô tô đi cùng chiều phía sau cũng bị ùn ứ ở đoạn đường trên.

Chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc 1 cho biết đã nắm được thông tin. Kết quả xác minh sẽ được đơn vị thông tin công khai.

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ