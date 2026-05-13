Loạt mỹ phẩm dưỡng da, chống nắng bị Bộ Y tế thu hồi số công bố

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định thu hồi 229 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cấp cho nhiều doanh nghiệp trong nước.

Quyết định được ban hành trên cơ sở đề nghị của hàng loạt doanh nghiệp như Công ty TNHH dịch vụ thương mại Việt An Phú, Công ty TNHH thương mại Thuần Hoa, Công ty TNHH MTV VIOCEANUS, Công ty TNHH xuất nhập khẩu y tế Khôi Nguyên, Công ty TNHH thương mại và dược phẩm Sang, Công ty TNHH V&J PARTNER, Công ty TNHH LASERA, Công ty TNHH Noma Medical, Công ty TNHH phát triển thương mại Trần Gia và Công ty cổ phần mỹ phẩm quốc tế Thùy Dung.

Theo quyết định, việc thu hồi không xuất phát từ lý do chất lượng hay an toàn sản phẩm mà bởi doanh nghiệp chủ động đề nghị rút số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm.

Trong số 229 sản phẩm bị thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố có nhiều thương hiệu mỹ phẩm và chăm sóc cá nhân khá quen thuộc trên thị trường như It’s Skin, AXIS-Y, Ottie, BEBECO, CGF, TINCHEW, CYSPERA hay BETADINE.

Công ty TNHH phát triển thương mại Trần Gia là đơn vị có số lượng sản phẩm bị thu hồi nhiều nhất với 84 sản phẩm. Danh mục trải dài từ chăm sóc da, chống nắng đến trang điểm và chăm sóc tóc của các thương hiệu Ottie, TINCHEW, Floland, AVO BABY hay SKIN PHYSICS. Nhiều sản phẩm nổi bật gồm Ottie Green Tea Cleansing Water, Ottie Aqua Rich Hyaluron Wave Cream, TINCHEW Blur & Glow Powder Pact, TINCHEW Cica Project Double Cover Cushion và Floland Premium Silk Keratin Shampoo.

Đứng tiếp theo là Công ty cổ phần mỹ phẩm quốc tế Thùy Dung với 48 sản phẩm bị thu hồi, chủ yếu thuộc hai thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc IT’S SKIN và AXIS-Y. Nhiều dòng sản phẩm quen thuộc nằm trong danh sách như Power 10 Formula Propolis Effector, Collagen Firming Cream, Dark Spot Correcting Glow Serum hay Complete No-Stress Physical Sunscreen.

Sản phẩm It’s Skin Secret Solution Wedding Dress Pure Cream.

Công ty TNHH V&J PARTNER có 26 sản phẩm bị thu hồi, bao gồm các thương hiệu GLUTANEX, ISCHIA, SELECPIA, SERENDI BEAUTY và RiRe. Một số sản phẩm đáng chú ý là GLUTANEX Glutathione Night Serum, ISCHIA Return Aging Essence và SERENDI BEAUTY Perfect Airy Radiance Cushion Fair Fit.

Công ty TNHH dịch vụ thương mại Việt An Phú bị thu hồi 28 sản phẩm thuộc các thương hiệu BEBECO, INOREAF, OREAF và YAKA. Trong đó có nhiều sản phẩm dưỡng da, trang điểm và nước hoa như BEBECO Natural Cover Foundation, INOREAF Natural Sun Screen hay OREAF Nokdu Fresh Foam Cleanser.

Công ty TNHH thương mại Thuần Hoa có 24 sản phẩm CGF bị thu hồi, chủ yếu là serum, kem dưỡng, kem chống nắng và sản phẩm hỗ trợ làm sáng da như CGF Daily Sun Cream, CGF Stem Cell Hydro Cream hay CGF Melasma Ampoule Cream.

Ngoài ra, Công ty TNHH LASERA bị thu hồi 9 sản phẩm của SENTÉ và CYSPERA; Công ty TNHH thương mại và dược phẩm Sang bị thu hồi 4 sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ BETADINE; Công ty TNHH Noma Medical bị thu hồi 4 sản phẩm LHALALA.

Ba doanh nghiệp còn lại gồm Công ty TNHH MTV VIOCEANUS, Công ty TNHH xuất nhập khẩu y tế Khôi Nguyên và Công ty TNHH phát triển thương mại Trần Gia mỗi đơn vị có từ 1 đến vài sản phẩm bị rút số tiếp nhận phiếu công bố.

Theo quyết định của Cục Quản lý Dược, các tổ chức và cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường cùng sở y tế các địa phương có trách nhiệm thi hành quyết định kể từ ngày ký ban hành.

