Ngắm thành hào cổ bằng đá tồn tại hàng trăm năm trên đỉnh núi Lam Thành

Theo người xưa truyền lại, khi nắm quyền bính trong tay, Hồ Quý Ly (1336-1407) rất chăm lo việc binh bị, đề phòng quân Minh xâm lược. Ông cho xây Thành Tây Giai (1397, tức là Thành Nhà Hồ ở Thanh Hóa) và đắp nhiều thành lũy khác, trong đó có Thành Trài và Thành Rum (Nghệ An). Khi quân Minh chiếm Đại Việt đã cho người đến trấn thủ Thành Rum. Đến năm 1425, đại bại trước nhiều đợt tấn công của quân Lam Sơn dưới sự chỉ huy của Bình Định Vương Lê Lợi, quân Minh quyết cố thủ trong thành. Sau nhiều tháng bị quân Lam Sơn vây chặt, năm 1427, tướng nhà Minh là Thái Phúc mở cửa thành, đưa một vạn quân ra hàng.