Cho ý kiến về phương án đề xuất điều chỉnh, đầu tư, sửa chữa, nâng cấp một số tuyến đường trên địa bàn các phường thuộc Thành phố Vinh (cũ)

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, UBND các phường thuộc Thành phố Vinh (cũ).

Tại buổi làm việc, Sở Xây dựng đã đề xuất đầu tư xây dựng mới 03 công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Trường Tộ đoạn từ đường Trường Chinh đến đường 72m; Tuyến đường 32m nối 02 dự án Khu B và Khu C chung cư Quang Trung, phường Thành Vinh; Cải tạo nâng cấp tuyến đường Quang Trung, Lê Lợi, Mai Hắc Đế và Nguyễn Trãi đoạn qua các phường Thành Vinh, Vinh Phú, Vinh Hưng.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Trường Tộ đoạn từ đường Trường Chinh đến đường 72m với chiều dài khoảng 2,15 Km. Điểm đầu Km0+00 giao đường Trường Chinh, điểm cuối Km2+150 giao đường 72m; tổng mức đầu tư dự kiến 66,9 tỷ đồng. Về dự án này, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải giao phường Thành Vinh hoàn thành các thủ tục đầu tư trước ngày 15/7/2026 để tiến hành đấu thầu; phấn đấu đến ngày 30/12/2026 phải hoàn thành dự án đưa vào sử dụng.

Dự án tuyến đường 32m nối 02 dự án Khu B và Khu C chung cư Quang Trung, phường Thành Vinh có chiều dài 234m, nối 02 dự án cải tạo, xây dựng khu B và khu C, khu chung cư Quang Trung, điểm đầu giao với đường quy hoạch 15m tiếp giáp dự án khu B, điểm cuối giao với đường quy hoạch 12m tiếp giáp với khu C; tổng mức đầu tư (dự kiến) 20,0 tỷ đồng. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải giao phường Thành Vinh đến ngày 30/8/2026 phải hoàn thành dự án.

Dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường Quang Trung, Lê Lợi, Mai Hắc Đế và Nguyễn Trãi đoạn qua các phường Thành Vinh, Vinh Phú, Vinh Hưng có tổng mức đầu tư 650 tỷ đồng. Về dự án này, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan tổ chức triển khai các bước tiếp theo của dự án; đến ngày 30/12/2026 phải hoàn thành các thủ tục.

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh cũng đã nghe và cho ý kiến về các dự án đề xuất điều chỉnh, bổ sung. Dự án Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Gia Thiều (đoạn từ đường Võ Nguyên Hiến đến đường Tôn Thất Tùng) ở phường Trường Vinh đã được phê duyệt tại Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 27/3/2024 của UBND thành phố Vinh (cũ) với tổng mức đầu tư 256,76 tỷ đồng. Tuy nhiên do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng nên dự án chưa được triển khai.

UBND phường Trường Vinh kiến nghị giảm quy mô đầu tư theo hướng nâng cấp và cải tạo theo hiện trạng tuyến đường với tổng mức đầu tư giảm xuống còn khoảng 71 tỷ đồng.Theo đó, tuyến đường có chiều dài 900m, mặt đường rộng 9m, vỉa hè mỗi bên 1,0 m, đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến (mương thoát nước, điện chiếu sáng,…).

Về dự án này, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với phương án đề xuất; giao phường Trường Vinh hoàn thành dự án trước ngày 30/8/2026. Đồng thời, đề nghị Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ phường trong việc hoàn thiện hồ sơ dự án.

Về Dự án đường Hải Thượng Lãn Ông rộng 24m (từ đường Bùi Huy Bích đến đường quy hoạch 24m) đã được UBND thành phố Vinh trước đây phê duyệt bản vẽ thi công và dự toán tại Quyết định số 4530/QĐ-UBND ngày 30/9/2024. Tuyến đường có chiều dài 879m, đi qua địa bàn 02 phường Vinh Phú và Vinh Lộc. Tổng mức đầu tư dự án là 217,389 tỷ đồng. Dự án khởi công từ tháng 12/2024, giá trị khối lượng đã thực hiện đến nay khoảng 8,609 tỷ đồng và cơ bản hoàn thành cấu kiện đúc sẵn. Khối lượng còn lại do vướng mắc mặt bằng nên dự án tạm dừng, hiện nay mới bắt đầu triển khai trở lại.

Dự án ảnh hưởng tổng cộng 47 thửa đất ở, 01 nhà văn hóa, 01 thửa đất tổ chức, 09 thửa đất nông nghiệp của hộ dân và 13 thửa đất do UBND phường quản lý. Đến nay, các nội dung như phê duyệt trích lục, trích đo địa chính; kiểm kê hiện trạng; rà soát nguồn gốc sử dụng đất; xác định nhân khẩu phục vụ hỗ trợ đã cơ bản hoàn thành; hiện UBND phường đang hoàn thiện phương án bồi thường để công khai.

Sau khi nghe ý kiến của các đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với phương án tiếp tục thi công dự án theo thiết kế đã được phê duyệt. Giao phường Vinh Phú, Vinh Lộc hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30/7/2026; hoàn thành dự án trước ngày 30/11/2026.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cấp, cải tạo các tuyến đường và chỉnh trang đô thị tại các phường của Thành phố Vinh (cũ). Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần quan tâm đến việc chống ngập úng tại các tuyến đường.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương phải hoàn thành các dự án đúng tiến độ đề ra. Các địa phương tăng cường công tác vận động, tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng. Thường trực Đảng ủy các phường tập trung giải phóng mặt bằng; tập trung nhân lực để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn