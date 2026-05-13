Bắt tạm giam người phụ nữ lừa 'đáo hạn ngân hàng' để chiếm đoạt tiền

Trần Thị Kim Xuyến tại Công an TP Cần Thơ - Ảnh: CACC

Bị can là Trần Thị Kim Xuyến (36 tuổi, ngụ xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp), Xuyến bị cáo buộc dùng thủ đoạn vay tiền đáo hạn ngân hàng, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Theo điều tra, do cần tiền trả nợ, Xuyến đã cung cấp thông tin gian dối về việc đang cần tiền để đáo hạn ngân hàng, hứa hẹn trả lãi suất cao và hoàn vốn trong thời gian ngắn… để vay tiền của người đàn ông tên N.V.V. Tiếp theo, thông qua sự giới thiệu của V., với cùng thủ đoạn này Xuyến tiếp tục tiếp cận với anh N.V.L. để vay tiền.

Nhằm tạo dựng lòng tin, trong thời gian đầu mới vay tiền, Xuyến vay số tiền nhỏ và thanh toán gốc, lãi đúng hạn. Sau đó đến tháng 7-2025, Xuyến tiếp tục vay của bị hại số tiền 7 tỉ đồng, cũng với lý do cần gấp để đáo hạn ngân hàng.

Tuy nhiên lần này sau khi nhận tiền, Xuyến không thực hiện cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền để trả nợ, tiêu xài cá nhân và tìm cách lẩn tránh các bị hại.

Tại cơ quan công an, bị can Xuyến quanh co chối tội, gây khó khăn cho công tác điều tra. Tuy nhiên bằng các tài liệu, chứng cứ đã thu thập, cơ quan điều tra xác định có đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của bị can.

Hiện vụ án đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP Cần Thơ đề nghị ai là bị hại của Trần Thị Kim Xuyến với thủ đoạn nêu trên, liên hệ với Căn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ (số 71 Trần Phú, phường Cái Khế, TP Cần Thơ) để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Thái Lũy

Nguồn tin: tuoitre.vn