Nhìn lại vòng 22 V.League 2025/26: Cuộc đua kỳ thú!

Đà Nẵng đã tìm thấy niềm vui khi có trận thắng ở vòng 22 - Ảnh: Phi Hải

Trước khi vòng 22 diễn ra, ngoài cuộc đua tranh vé play-off để trụ lại V.League, giới chuyên môn còn chú ý đến các trận đấu vừa thay HLV sau vòng 21 để xem sự thay đổi ở khu vực kỹ thuật có mang lại làn gió mới. Dẫu vậy, các kết quả đã diễn ra khá bất ngờ. Nói thế, vì cuộc đua tranh vé play off giờ có lẽ chỉ là cú nước rút giữa PVF-CAND và Đà Nẵng. Vòng 22, cả hai đội bóng này đều giành trọn 3 điểm, khiến cuộc đua càng thêm quyết liệt.

Ở đó, Đà Nẵng có được niềm vui khi giành trọn 3 điểm trước Becamex TP.HCM ở trận đấu sớm nhất của vòng 22 để đẩy PVF-CAND xuống chót bảng. Tuy nhiên, niềm vui của thầy trò HLV Lê Đức Tuấn chẳng kéo dài quá lâu, bởi sau đó PVF-CAND đã giành trọn 3 điểm trước HAGL ngay tại phố Núi.

Tuy nhiên, sau đó PVF-CAND cũng đã thắng HAGL để đẩy Đà Nẵng trở lại vị trí chót bảng. Ảnh: Anh Khoa

Với trận thắng ấy, PVF-CAND lại vượt lên vị trí 13 và trả lại ngôi bét bảng cho Đà Nẵng. Chưa hết, 2 trận thắng vừa qua đã kéo Becamex TP.HCM và HAGL vào khu vực nguy hiểm, khi họ chỉ còn cách 2 đội ở nhóm cuối bảng từ 4 đến 5 điểm, qua đó khiến cuộc đua trụ hạng ở 4 vòng còn lại thêm khó lường.

Ngoạn mục nhất có lẽ là Thanh Hoá, thực sự chẳng ai nghĩ đội bóng xứ Thanh sẽ có trọn 3 điểm khi tiếp một đối thủ nặng ký như Hà Nội. Tuy nhiên, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp đã làm được, thậm chí họ còn giành chiến thắng trong cảnh chỉ còn chơi với 10 người suốt hiệp 2 của trận đấu. Với trận thắng ấy, Thanh Hoá đã vượt lên vị trí thứ 8 với 24 điểm và gần như đã trụ hạng.

Thanh Hoá đã có chiến thắng ấn tượng trước Hà Nội. Ảnh: CTV

Nếu cuộc đua ở nhóm cuối khá ngoạn mục và khó lường, ngược lại nhóm đầu bảng cũng có những bất ngờ không kém. Ở trận đấu muộn nhất vòng 22, CAHN đã có chiến thắng 3-2 trước Nam Định để gần như chạm một tay vào chiếc cúp vô địch, khi cách đội nhì bảng Thể Công VT đến 11 điểm, trong lúc giải chỉ còn 4 vòng đấu. Vì thế ở vòng 23 tới, chỉ cần giành được 1 điểm trong trận tiếp Thanh Hoá là CAHN đã có thể vô địch trước 3 vòng đấu.

Trong khi đó, vị trí á quân và hạng 3 đang là cuộc đua tranh quyết liệt giữa Thể Công VT, Ninh Bình và Hà Nội. Đặc biệt, cú hụt chân của Hà Nội trên sân Thanh Hoá đang khiến họ thất thế khi bị Ninh Bình tái chiếm lại vị trí thứ 3 và rơi xuống thứ 4. Dẫu vậy, giải vẫn còn đến 4 vòng đấu nữa nên sẽ khiến cuộc đua ở 2 vị trí này thêm khó lường.

CAHN đã chạm một tay vào chức vô địch. Ảnh: Phan Tùng

Ở nhóm “thay tướng”, duy nhất HLV Phùng Thanh Phương giúp CA TP.HCM có chiến thắng 3-1 trước SLNA, qua đó quay lại vị trí thứ 5 trên BXH. Bên cạnh đó, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh sau 15 vòng đấu cũng đã biết ghi bàn trở lại, khiến những phong thanh về chuyện hậu trường của đội bóng CA TP.HCM còn có dịp ồn ào. Ở chiều ngược lại, các đội bóng như Hà Tĩnh, Hải Phòng dẫu thay tướng, nhưng đều chưa đổi vận khi đã có những trận thua như dự báo.

Những kết quả khá bất ngờ của vòng 22 đang khiến cuộc đua của mùa giải ở giai đoạn nước rút càng thêm kỳ thú và nhiều kịch tính.

Tác giả: Đỗ Tuấn

