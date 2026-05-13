U17 Việt Nam quyết thắng U17 UAE

U17 Việt Nam sẽ gặp U17 UAE lúc 0 giờ ngày 14/5 (giờ Việt Nam), ở lượt trận cuối vòng bảng U17 châu Á 2026.

Đây là trận đấu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi kết quả sẽ quyết định trực tiếp cơ hội đi tiếp và tấm vé dự U17 World Cup của thầy trò HLV Cristiano Roland.

Cục diện hiện tại mang đến nhiều hy vọng cho U17 Việt Nam. Nếu thắng UAE, đội chắc chắn vào tứ kết U17 châu Á 2026, đồng nghĩa giành quyền tham dự vòng chung kết U17 World Cup được tổ chức tại Qatar.

Kịch bản hòa, U17 Việt Nam vẫn có thể đi tiếp trong trường hợp U17 Hàn Quốc không thua U17 Yemen ở trận đấu diễn ra cùng giờ.

HLV Cristiano Roland đã chuẩn bị xong các phương án khi U17 Việt Nam đối đầu U17 UAE rạng sáng 14/5 (giờ Hà Nội).

Trước trận đấu mang tính bước ngoặt, U17 Việt Nam đã hoàn tất buổi tập cuối vào chiều 12/5 (giờ địa phương) tại Ả Rập Xê-út. Đây là buổi tập quan trọng để Ban huấn luyện rà soát lại đội hình, điều chỉnh chiến thuật và chuẩn bị các phương án cụ thể cho trận gặp UAE.

“Ban huấn luyện tiếp tục rà soát các phương án chiến thuật cho trận đấu với U17 UAE, đặc biệt ở các tình huống chuyển đổi trạng thái, tổ chức phòng ngự và tận dụng cơ hội trong tấn công” - VFF cho biết.

Điều này cho thấy U17 Việt Nam nhiều khả năng sẽ lựa chọn lối chơi thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn bên phần sân nhà trước khi chờ cơ hội phản công. Đây là cách tiếp cận hợp lý, bởi U17 UAE được đánh giá có nền tảng thể chất và tốc độ tốt. Nếu chơi đôi công trong thời gian dài, U17 Việt Nam có thể gặp bất lợi.

Điểm then chốt trong lối chơi của thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ là khả năng chuyển đổi trạng thái. Khi đoạt được bóng, U17 Việt Nam cần triển khai nhanh, đơn giản và chính xác để tận dụng khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương.

Ngược lại, khi mất bóng, toàn đội phải lập tức tổ chức lại đội hình, tránh để UAE khai thác những pha phản công tốc độ.

Bên cạnh yếu tố chiến thuật, tinh thần cũng là điểm tựa lớn của U17 Việt Nam. Các cầu thủ trẻ đang đứng trước cơ hội rất lớn để ghi dấu mốc lịch sử cho bóng đá trẻ nước nhà.

Sau khi U17 Thái Lan, U17 Indonesia và U17 Myanmar đều bị loại, U17 Việt Nam là đại diện Đông Nam Á cuối cùng còn trụ lại tại giải.

Vì vậy, trận gặp UAE không chỉ là cuộc đấu vì tấm vé tứ kết, còn là cơ hội để U17 Việt Nam giữ lại hy vọng dự World Cup cho bóng đá Đông Nam Á.

Tác giả: Như Yên

