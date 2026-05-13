Hai phụ nữ bị đuối nước khi kéo cá trên sông Mã

Ngày 12/5, tin từ lãnh đạo UBND xã Bó Sinh, tỉnh Sơn La cho biết: Trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm, khiến hai phụ nữ bị nước cuốn trôi. Hiện đã tìm thấy một nạn nhân tử vong, nạn nhân còn lại vẫn đang mất tích.

Theo đó, vào khoảng 11h30 cùng ngày, chị Tòng Thị H. (SN 2003) và chị Lò Thị T. (SN 1991, cùng trú tại bản Huổi Pàn, xã Bó Sinh) đi kéo vó bắt cá trên sông Mã.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích.



Trong lúc kéo vó, vì không biết bơi và nước sông dâng cao do mưa lớn kéo dài, hai nạn nhân đuối nước và bị cuốn trôi.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ cùng nhân dân trong bản tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Đến nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy nạn nhân Lò Thị T., còn nạn nhân Tòng Thị H vẫn đang mất tích. Hiện chính quyền địa phương và người dân vẫn đang tiến hành tìm kiếm nạn nhân còn lại.

"Công tác tìm kiếm đang được triển khai khẩn trương dọc khu vực hạ lưu sông Mã. UBND xã cũng đã thông báo tới các xã ven sông để phối hợp tìm kiếm, đề nghị đơn vị thủy điện tạm thời hoãn việc xả nước để phục vụ công tác cứu hộ", đại diện UBND xã cho biết thêm.

Tác giả: Văn Lĩnh

Nguồn tin: congly.vn