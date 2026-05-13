Cái chết của thiếu niên gốc Việt thổi bùng nỗi lo xe máy điện ở quận Cam

Khoảng 22h tối 7/5, Benson Nguyen, 13 tuổi, sống tại Santa Ana, điều khiển xe máy điện đâm vào dải phân cách ở Garden Grove, thành phố thuộc quận Cam, bang California, Mỹ. Cậu bé được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Cảnh sát Garden Grove cho biết khi gặp nạn, thiếu niên gốc Việt này chạy xe với tốc độ 56 km/h ở làn đường bên trái. Chiếc xe cào cào điện mà cậu sử dụng là loại không được phép lưu thông trên đường phố, chỉ được phép chạy địa hình.

Eduardo Avalos, người đã phát hiện Nguyen bất tỉnh trên dải phân cách, cho biết ông sẽ không cho phép các con đi xe máy điện sau vụ tai nạn. "Chúng tôi biết Nguyen. Thằng bé thường tới đây với đám trẻ chạy xe điện và lái rất nhanh", ông nói.

Nhiều cư dân quận Cam, đặc biệt là các phụ huynh có con ở tuổi thiếu niên, cũng bày tỏ lo ngại về mức độ an toàn của loại phương tiện hai bánh gắn động cơ điện này.

Chiếc xe máy điện của Nguyen và hiện trường cậu bé gặp tai nạn. Ảnh: AOL

"Bọn trẻ thường không chú ý khi đi xe máy điện, nên những chuyện như vậy rất dễ xảy ra", Cliff Dunn, cư dân Garden Grove, nói.

Thảm kịch ngày 7/5 xảy ra chưa đầy một tháng sau vụ thiếu niên 13 tuổi đi xe máy điện mất lái tại điểm giao cắt đường sắt và bị tàu hỏa tông tử vong ngày 25/4.

Ngày 16/4, một thiếu niên 14 tuổi bốc đầu xe máy điện, đâm tử vong cụ ông 81 tuổi ở Lake Forest. Mẹ của thiếu niên này bị truy tố tội ngộ sát, gây nguy hiểm cho trẻ em, bao che khi sự việc xảy ra.

Ngày 3/3, một người bố ở Yorba Linda bị truy tố tội ngược đãi, gây nguy hiểm cho trẻ, sau khi tặng con trai 12 tuổi một chiếc xe máy điện được độ chế để có thể chạy với vận tốc 97 km/h. Cậu bé đã điều khiển chiếc xe này vượt đèn đỏ, rồi bị ôtô đâm, bị chấn động, xuất huyết não, gãy xương đùi.

Cuối tuần qua, hàng chục thiếu niên đã đi xe đạp, xe máy điện đến khu vực dải phân cách nơi Nguyen gặp nạn để đặt hoa. Con phố khi đó khá đông đúc, nhưng một số thiếu niên đã bốc đầu xe, đặt ảnh của Nguyen trên tay lái để "tưởng nhớ bạn", theo ghi nhận của OC Register.

Một thiếu niên dựng xe điện, đốt pháo tại nơi Benson Nguyen thiệt mạng. Ảnh: OC Register

Các bác sĩ quận Cam cảnh báo số ca tai nạn và thương tích liên quan đến xe máy điện trong khu vực ngày càng tăng.

"Số ca chấn thương đã tăng 430% kể từ năm 2022, có những trường hợp tử vong và rất nhiều ca nặng. Tình hình đã đến mức đáng báo động ở khu vực", Laura Goodman, bác sĩ cấp cao tại bệnh viện nhi Rady Children’s Health, bày tỏ lo ngại.

Xe điện hai bánh ở California được quản lý dựa theo từng loại. Người điều khiển xe có tốc độ dưới 32 km/h thường không bị áp yêu cầu về độ tuổi hay bằng lái, nhưng những loại có tốc độ cao hơn sẽ cần bằng lái xe máy, bảo hiểm và phải đăng ký phương tiện.

Beth Black, nhà vận động nâng cao nhận thức, an toàn khi sử dụng xe máy điện, cho biết bà đang kêu gọi giới chức quy định độ tuổi tối thiểu 14 đối với người điều khiển mọi loại xe điện hai bánh.

Một thiếu niên bốc đầu xe đạp điện ở bãi biển Hermosa. Ảnh: LA Times

Bà cũng cho rằng các trẻ em, thiếu niên vi phạm quy định về sử dụng xe máy điện cần bắt buộc tham gia chương trình giáo dục điều chỉnh hành vi.

"Cách làm hiện nay còn rời rạc, chủ yếu dựa vào thực thi pháp luật, tức là chỉ phản ứng sau khi sự việc xảy ra. Nhiều người trong chúng tôi cho rằng cần chủ động phòng ngừa hơn", Black nói.

Tác giả: Đức Trung

Nguồn tin: vnexpress.net