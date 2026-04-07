2 năm sau tai nạn kinh hoàng, cặp đôi thương tật 93% và 97% sắp cưới

Quỳnh Nhi của hiện tại đã tự tin hơn sau biến cố lớn cuộc đời.

Năm 2024, trên đường từ Hà Giang trở về sau chuyến du lịch, Nguyễn Quỳnh Nhi (24 tuổi, sống tại Hà Nội) cùng bạn trai gặp tai nạn nghiêm trọng. Chiếc xe khách bị một chiếc container đi ngược chiều đâm vào, lực lượng cứu hộ phải cắt xe để đưa các nạn nhân ra ngoài.

Nhi và bạn trai được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Nhi hôn mê suốt 7 ngày còn bạn trai tỉnh lại sau 9 ngày. Cả hai đều bị chấn thương sọ não và gãy xương nhiều vị trí trên cơ thể.

Những tháng ngày sau đó là chuỗi điều trị kéo dài mà mỗi khi nhắc lại, Nhi lại cảm thấy ám ảnh. Cô gái phải trải qua 7 ca phẫu thuật, còn bạn trai cũng phải mổ 4 lần. Sau 2 năm, cả hai dần hồi phục nhưng mang thương tật nặng, lần lượt ở mức 93% và 97%.

Nhờ sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè và các tổ chức, họ có thêm điều kiện để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, biến cố không chỉ để lại di chứng thể chất.

Sau tai nạn, cuộc sống của Nhi thay đổi hoàn toàn. Có thời gian dài, cô không dám gặp ai, tâm lý bất ổn, thường xuyên cáu gắt. Việc phải đối diện với cơ thể bị tổn thương và ngoại hình thay đổi khiến cô khó chấp nhận.

“Tôi từng rất sợ ra ngoài, sợ tiếng ồn, sợ ánh nhìn của mọi người. Nhưng sau hơn một năm, nhờ gia đình và bạn bè, tôi dần ổn định lại và học cách đối diện”, cô nói.

Nhi luôn cảm thấy may mắn bởi sự yêu thương, đồng hành từ người thương và gia đình.

Hiện tại, Nhi đã có thể đi lại sau khi lắp khớp háng giả. Điều khiến cô cảm thấy may mắn nhất là vẫn còn cơ hội sống và ở bên người mình yêu thương.

Nhi và người yêu quen nhau từ thời làm chung tại một quán ăn. Khi đó, cả hai đều vừa học vừa làm, từng có lúc làm 2-3 công việc để trang trải cuộc sống và phụ giúp gia đình.

Không ồn ào hay nhiều mâu thuẫn, tình yêu của họ diễn ra nhẹ nhàng. Khi có bất đồng, cả hai chọn cách ngồi lại nói chuyện thay vì tranh cãi.

“Chúng tôi ít khi cãi nhau. Nếu có, anh ấy thường là người làm dịu trước, rồi cả hai cùng phân tích để không lặp lại chuyện cũ”, Nhi chia sẻ.

Những ngày rảnh rỗi, họ cùng nhau dạo quanh Hà Nội, chụp ảnh, hoặc dành dụm tiền cho những chuyến đi xa. Chính chuyến du lịch tưởng chừng bình thường ấy lại trở thành bước ngoặt lớn nhất cuộc đời họ.

Thi thoảng, cô gái 24 tuổi lật lại ký ức qua những bức ảnh cũ thời chưa gặp biến cố lớn của cuộc đời.

Sau tai nạn, việc gặp gỡ trở nên khó khăn hơn. Bạn trai Nhi gặp vấn đề về thị lực, hạn chế trong di chuyển. Cả hai chủ yếu giữ liên lạc qua điện thoại.

Dù vậy, họ vẫn duy trì thói quen chia sẻ mỗi ngày, từ những câu chuyện nhỏ nhặt đến các vấn đề xã hội.

“Thời gian đó rất khó khăn, không chỉ với tôi mà cả gia đình. Nhưng mọi thứ rồi cũng qua, giờ tôi chỉ muốn nhìn về phía trước”, cô chia sẻ.

Cuối tháng 3 vừa qua, cặp đôi đã làm lễ dạm ngõ, chuẩn bị cho đám cưới diễn ra trong thời gian tới.

Tác giả: An Chi

Nguồn tin: znews.vn