Nghi phạm sát hại vợ cũ ở Quảng Trị được phát hiện tử vong trong rừng

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 13/5, Ủy ban Nhân dân xã Kim Phú (tỉnh Quảng Trị) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nghi phạm trong vụ án mạng khiến một người phụ nữ tử vong xảy ra tại địa phương.

Vào sáng cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện thi thể một người đàn ông trong một lán trại giữa rừng thuộc xã Kim Phú.

Sau quá trình khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định người tử vong là Đinh Xuân Tùng (sinh 1997, trú thôn Tiến Hóa, xã Kim Phú), là đối tượng gây ra vụ án mạng khiến vợ cũ tử vong.

Trước đó, phóng viên TTXVN đã đưa tin, vào khoảng 22 giờ 10 phút ngày 11/5, Đinh Xuân Tùng đã dùng dao sát hại chị Cao Thị Sáng (sinh năm 1995, trú tại bản Yên Hợp, xã Kim Phú) là vợ đã ly hôn của Tùng.

Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Quảng Trị đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân, phối hợp với Công an xã Kim Phú, lực lượng Quân sự và chính quyền địa phương truy bắt đối tượng Đinh Xuân Tùng./.

Tác giả: Tá Chuyên

Nguồn tin: vietnamplus.vn