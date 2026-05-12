Toàn bộ khách trên MV Hondius rời tàu, dự kiến bay tới 20 quốc gia

Interfax dẫn lời Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Monica Garcia ngày 11/5 xác nhận nhóm 22 hành khách cuối cùng trên tàu MV Hondius đã được sơ tán khỏi xuống quần đảo Canary của Tây Ban Nha. Trên tàu hiện còn hơn 30 thành viên thủy thủ đoàn. Họ sẽ đưa tàu về Rotterdam (Hà Lan) rồi sẽ xuống tàu. Sau đó, con tàu sẽ được khử trùng toàn bộ.

Tàu MV Hondius. Ảnh: Reuters

Nhóm 22 hành khách nêu trên cũng được đưa bằng máy bay đến Hà Lan. Bà Garcia nói rằng, nhà chức trách Tây Ban Nha dự kiến thực hiện hai chuyến bay đưa những người này đến Hà Lan và Australia, nhưng chuyến bay Australia đã bị hủy bỏ.

Theo dữ liệu của New York Times, trước nhóm hành khách cuối cùng, 94 người khác đã rời tàu (bao gồm nhóm hơn 20 người rời tàu ngày 24/4). Họ đến từ 20 quốc gia và "đã hoặc sắp" lên đường trở về quê nhà ở Mỹ, Argentina, Canada, Guatemala, Ấn Độ, Nhật Bản, Philippines, Singapore, Bỉ, Anh, Pháp, Đức, Ireland, Montenegro, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine, Australia.

Đến nay, Mỹ đã cử một chuyến bay y tế đưa 17 công dân nước này về nước. Pháp đã hồi hương 5 công dân. Trong khi đó, công dân một số nước khác được đưa đến thành phố Eindhoven của Hà Lan, nơi họ sẽ thực hiện cách ly hoặc theo dõi y tế trong vài tuần trước khi được đón về nước.

Liên quan đến tình hình của những người đã được sơ tán, Bộ Y tế Pháp cho biết có một trong 5 người Pháp được hồi hương cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus Hanta và sức khỏe của người này đã xấu đi trong đêm 10/5. Nữ bệnh nhân này bắt đầu có triệu chứng trên chuyến bay về Paris.

Trong một bài đăng trên X ngày 11/5, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đề cao các nỗ lực y tế quốc tế nhằm ngăn ngừa virus Hanta lây lan. Ông đồng thời đánh giá nguy cơ đối với công chúng từ virus Hanta vẫn ở mức thấp.

Tàu du lịch MV Hondius rời Argentina đầu tháng 4/2026 để thám hiểm các đảo ở Đại Tây Dương. Sau khi xác nhận các ca nhiễm Hanta cách đây vài hôm, tàu neo đậu gần Cape Verde (quốc đảo nằm trên Đại Tây Dương, phía Tây châu Phi) dưới các quy định phòng dịch nghiêm ngặt. Sau đó, tàu di chuyển đến quần đảo Canary (Tây Ban Nha) để hành khách lên bờ.

MV Hondius chở theo gần 150 người, gồm hành khách và thành viên thủy thủ đoàn. Hành khách đầu tiên trên tàu xuất hiện triệu chứng từ ngày 6/4 và tử vong hôm 11/4. Tính đến nay, có khoảng 10 ca nhiễm virus Hanta trên tàu được xác nhận. WHO cho biết các ca bệnh mang chủng Andes của virus Hanta, cũng là chủng duy nhất có khả năng lây truyền từ người sang người.

Trước những lo ngại về y tế cộng đồng, Giám đốc ứng phó dịch bệnh của WHO, bà Maria van Kerkhove, xác nhận WHO và các quốc gia đang nỗ lực ứng phó với chùm ca nhiễm chủng Andes. Giới chức y tế thế giới cũng đang truy vết các ca tiếp xúc để tránh lây lan.

Tuy nhiên, bà nhấn mạnh virus Hanta "không phải virus Corona". "Tôi muốn khẳng định rõ ràng một lần nữa đây không phải là SARS-CoV-2 và không phải là sự khởi đầu của một đại dịch như COVID-19", bà nêu rõ và cho biết virus Hanta đã xuất hiện nhiều năm, không phải loại virus mới chưa từng biết đến.

Tác giả: Thái Hà

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân