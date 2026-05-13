Việt Nam dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ với Lào

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Athsaphangthong Siphandone, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thủ đô Vientiane, Lào - Ảnh: TTXVN

Hà Nội và Vientiane phải là hình mẫu trong hợp tác địa phương Việt - Lào

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Vientiane diễn ra sau khi hai Đảng, hai nước tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị quan trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi thân tình tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Sonexay Siphandone, Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane, các lão thành cách mạng và các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam trước sau như một, luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, “có một không hai” Việt Nam - Lào.

Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của Lào, sẵn sàng hỗ trợ tối đa, chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hợp tác địa phương, nhất là giữa thủ đô Hà Nội và Vientiane giữ vai trò rất quan trọng, là những đầu tàu tiên phong, dẫn đầu để triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, là nơi kết nối giữa chính trị với phát triển, giữa chiến lược với hành động cụ thể.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt năm 2026 là năm mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đặt ra cho hai nước là nâng tầm hợp tác theo hướng thực chất, hiệu quả, bền vững, gắn kết chặt chẽ giữa hợp tác chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, gắn kết giữa Nhân dân hai nước, hai thủ đô.

Tăng cường hợp tác địa phương Việt - Lào

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hà Nội và Vientiane phải đi đầu và là hình mẫu trong hợp tác địa phương - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị với vai trò, vị thế của mình, Hà Nội và Vientiane phải đi đầu và là hình mẫu trong hợp tác địa phương, phải làm sâu sắc hơn, hiệu quả hơn quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Trên tinh thần “đồng chí, anh em”, Hà Nội cần xác định rõ trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với thủ đô Vientiane, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trên tất cả các lĩnh vực. Mục tiêu là cùng phát triển, cùng nâng cao năng lực, đồng thời góp phần củng cố, làm sâu sắc hơn quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Hai bên cần triển khai nghiêm túc, hiệu quả biên bản thỏa thuận hợp tác đã ký kết. Các cơ quan hai thủ đô cần chủ động, quyết liệt hơn, cụ thể hóa bằng chương trình, dự án thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, có sản phẩm cụ thể.

Hai bên rà soát, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung đã cam kết, tập trung vào các lĩnh vực thiết thực như kinh tế, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm thực chất, hiệu quả.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Vientiane Athsaphangthong Siphandone trân trọng cảm ơn những lời chúc tốt đẹp, sự quan tâm, ủng hộ giúp đỡ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dành cho đất nước và Nhân dân Lào nói chung và Đảng, chính quyền và Nhân dân thủ đô Vientiane nói riêng.

Ông báo cáo các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm, thông báo về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của thủ đô Vientiane thời gian gần đây, cũng như hợp tác giữa Vientiane với các địa phương của Việt Nam.

Ông khẳng định Thành ủy Vientiane sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, phối hợp chặt chẽ với các địa phương của Việt Nam trong việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, biên bản ghi nhớ đã ký kết, góp phần đưa quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Tác giả: Thanh Hiền

Nguồn tin: tuoitre.vn