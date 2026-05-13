Bắt nghi phạm lao vào đâm người khác khi bị rủ đánh ‘tay đôi’

Công an tỉnh An Giang đã bắt nghi phạm Nguyễn Hoàng Việt về hành vi "giết người" - Ảnh: HOÀNG ĐÔ

Ngày 13-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hoàng Việt (26 tuổi, ngụ ấp Long Hòa 1, xã Long Điền, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "giết người".

Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Hoàng Việt từng làm thuê cho Cao Thị Thúy An (36 tuổi, ngụ xã Long Điền, tỉnh An Giang).

Khoảng 21h ngày 11-5, Thúy An rủ Việt đi mua thức ăn tại khu vực chợ Mỹ Luông. Trước khi đi, Việt mang theo một con dao bấm giấu trong túi quần để "phòng thân", do lo sợ Thúy An bị hành hung vì trước đó có mâu thuẫn với một nhóm người tại địa phương.

Khi cả hai dừng xe tại một tiệm xôi gần công viên khu vực mũi tàu, thuộc ấp Thị 1, xã Long Điền, Thúy An phát hiện anh D.H.N. (47 tuổi, ngụ xã Long Điền, tỉnh An Giang) đang ngồi nhậu cùng một nhóm người gần đó.

Do có mâu thuẫn từ trước nên giữa Thúy An và anh N. đã xảy ra cự cãi. Sau đó anh N. quay sang khiêu khích và muốn "tay đôi" với Việt.

Lúc này, Việt rút dao lao tới tấn công anh N.. Mặc dù nạn nhân dùng ly thủy tinh chống trả nhưng Việt vẫn dùng dao đâm, chém liên tiếp nhiều nhát khiến anh N. tử vong.

Sau khi gây án, nhận thấy không thể trốn tránh, Việt đã đến Công an xã Long Điền đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Hoàng Đô - Minh Khang

Nguồn tin: tuoitre.vn