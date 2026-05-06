Bắt khẩn cấp đối tượng xông vào trụ sở Công an chém cán bộ trọng thương

Tống đạt quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Viết Hoàng để điều tra về hành vi giết người.

Theo hồ sơ vụ việc, vào khoảng 12h15 ngày 5/5, Nguyễn Viết Hoàng điều khiển xe đạp, mang theo một cây rựa dài khoảng 70cm bất ngờ xông thẳng vào phòng Trực ban hình sự của Công an phường Ba Đồn. Tại đây, đối tượng dùng hung khí chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu và chân của Đại úy Hoàng Trung Hoài - cán bộ Tổ Cảnh sát trật tự, Công an phường Ba Đồn, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay khi nghe tiếng hô hoán, các CBCS trong ca trực đã nhanh chóng có mặt, khống chế tình hình. Do vết thương quá nặng, mất nhiều máu, đặc biệt là vết chém nghiêm trọng dẫn đến đứt lìa 1/3 bàn chân phải, đồng chí Hoài đã được đồng đội khẩn trương đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Đồng thời, lực lượng Công an đã triển khai quân số truy đuổi gắt gao. Chỉ sau một thời gian ngắn, đối tượng Nguyễn Viết Hoàng đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn.

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu xác định giữa Nguyễn Viết Hoàng và Đại úy Hoàng Trung Hoài không có mâu thuẫn hay quen biết từ trước. Đối tượng khai nhận, sáng cùng ngày đã sử dụng rượu bia quá mức dẫn đến mất kiểm soát hành vi, hành động liều lĩnh và man rợ nêu trên.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Ngô Quang Văn

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân